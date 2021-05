Déménagement du CLSC des Mille-Îles dans ses nouveaux locaux Laval

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval souhaite informer la population lavalloise que la deuxième et dernière phase de déménagement du CLSC des Mille-Îles aura lieu les 8 et 10 mai prochains.

Tous les services dispensés par ce CLSC, qui étaient temporairement relocalisés dans d’autres installations au cours de la dernière année, aménageront dans leurs nouveaux locaux situés au 775, rue Montrose à Laval. Les coordonnées téléphoniques demeurent les mêmes.

Veuillez noter que, depuis le 30 mars dernier, les activités du centre de prélèvement du CLSC des Mille-Îles sont également situées à cette nouvelle adresse.

Rendez-vous

Pour prendre un rendez-vous, contactez la centrale de rendez-vous du CLSC des Mille-Îles au 450 661-5371, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, à l'exception des journées fériées. Pour un rendez-vous au centre de prélèvement, il est possible de le prendre en ligne à l’aide de Clic Santé. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, composer le 450 975-5560.

Ce déménagement permettra au CISSS de Laval de poursuivre sa mission d’offrir des soins et des services intégrés et de qualité à la population lavalloise au CLSC des Mille-Îles.