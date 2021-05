Campagne de visibilité pour la Course au flambeau des agents de la paix 2021

La Course au flambeau des agents de la paix (CAF) lance aujourd’hui une campagne de visibilité, de concert avec l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), visant à faire connaître sa mission au profit d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ) et à démontrer l’engagement collectif des policiers, policières et agents de la paix du Québec envers cette cause.

Dès aujourd’hui, les services de police apposeront des autocollants représentant le logo de la Course au flambeau des agents de la paix sur leurs véhicules de police. Au total, ce seront plus de 2 500 voitures de police qui arboreront les couleurs de la CAF. En plus de contribuer à la valorisation de la fonction policière et à celle des agents de la paix auprès du grand public, cette grande opération représente une étape importante vers l’affirmation de l’engagement de la CAF dans sa communauté et auprès des athlètes spéciaux québécois.

« S’impliquer au sein d’une organisation qui encourage l’inclusion et qui contribue à faire la différence dans la vie des athlètes spéciaux procure un grand sentiment de fierté. Un but commun habite ceux et celles qui soutiennent la Course au flambeau soit celui de permettre aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle qui font preuve d’un dévouement sans borne de s’épanouir par le sport et au-delà », affirme Sylvain Chevalier, directeur provincial CAF et assistant directeur du Service de police de Laval.

« C’est avec une grande fierté que l’Association des directeurs de police du Québec s’engage dans cette campagne de visibilité. Les directeurs de police du Québec tiennent à souligner l’engagement social de leurs policières et policiers dans leur communauté. Ensemble, nous avons fait de la valorisation du métier policier, une priorité. En cette semaine de la police, un grand merci à tous les agents de la paix de la province pour leur engagement au quotidien », souligne Pierre Brochet, président de l’ADPQ et directeur du Service de police de Laval.

Semaine de la police

Cette campagne, lancée en plein coeur de la Semaine de la police, précède Le Relais de la flamme, un événement significatif pour la CAF qui aura lieu le 17 juin prochain aux quatre coins de la province. Dans celui-ci, plusieurs courses amicales y seront organisées par les différents services policiers et agents de la paix afin d’amasser des fonds pour OSQ, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.