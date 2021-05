Rappel des assouplissements des mesures sanitaires à venir

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi un plan de déconfinement qui comporte plusieurs relâchements des mesures sanitaires, et ce à des dates différentes au cours du mois de juin. Si vous êtes perdu, voici un rappel des dates importantes.

28 mai

Le couvre-feu sera aboli pour l’ensemble du Québec et les déplacements entre régions seront réautorisés.

Les restaurants pourront rouvrir leurs terrasses extérieures. En palier rouge et orange, deux adultes avec enfants mineurs de résidences différentes ou une même bulle familiale pourront s'asseoir ensemble. En palier jaune, deux bulles seront permises une même table.

Les rassemblements privés seront également permis avec un maximum de huit personnes de résidences différentes ou l’ensemble des personnes de deux résidences distinctes, et ce en respectant la distanciation physique de deux mètres.

Les salles de spectacles intérieures et extérieures, avec des mesures de distanciation et places assignées, pourront accueillir jusqu’à 2500 personnes.

31 mai

La majorité des régions de la province devraient passer en zone orange, ce qui se traduit par une réouverture des salles à manger des restaurants, des gyms et autres activités du genre.

Les élèves de secondaire 3, 4 et 5 reviendraient à temps plein en présence sur les bancs d’école.

11 juin

C’est au tour des bars d’ouvrir leurs terrasses extérieures selon les mêmes consignes que pour les restaurants en fonction des paliers de couleur.

Les sports et les loisirs supervisés en groupes de maximum 25 personnes pour avoir lieu à l’extérieur. Ils seront sans contacts en zone rouge et orange et des contacts brefs seront permis en zone jaune.

14 juin

La majorité des régions de la province passeraient en zone jaune si tout se déroule comme prévu. Les bars pourront à ce moment rouvrir complètement leurs portes et les sports d’équipes seront autorisés avec contacts brefs.

Une autre bulle familiale pourrait également être accueillie à l’intérieur d’une maison, tout en respectant la distanciation et le port du masque.

Les lieux de culte pourront quant à eux accueillir un total de 250 personnes et les funérailles une limite de 50 personnes.

25 juin

Les camps de jour et de vacances seront ouverts juste à temps pour la fin de l’année scolaire.

Les festivals ou spectacles pourront aussi reprendre avec un maximum de 2500 personnes en extérieur. Des allègements sont prévus pour les stades avec places fixes assignées.

Les rassemblements privés vont être permis sans masque et sans distanciation à l’intérieur, mais uniquement pour les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin.

28 juin

L’ensemble des régions du Québec, sauf exception, passeraient en zone verte, ce qui permettrait à un total de 10 personnes, de trois bulles différentes, de se visiter à l’intérieur. Elles devront toutefois conserver le masque à moins d’avoir eu les deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Fin août

Les universités et les cégeps pourront rouvrir leurs portes sur les campus si 75% des 12 ans et plus sont vaccinés, et ce avec les deux doses. Les garderies et les écoles primaires et secondaires retourneraient à des conditions plus normales.

Des allègements supplémentaires seraient finalement possibles pour les sports et loisirs, les salles intérieures et extérieures, ainsi que d’autres secteurs d’activités.

Le travail en présence serait privilégié progressivement. Pour le gouvernement du Québec, il s’agirait donc à ce moment de la fin des paliers de couleurs.