4 conseils pour améliorer sa cote de crédit

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne pensez pas beaucoup à votre cote de crédit. Pourtant, vous savez probablement qu'une bonne cote est nécessaire pour obtenir un crédit, obtenir un prêt hypothécaire, louer une maison, etc. Puisqu'il s'agit d'événements ponctuels, votre cote de crédit ne vous vient pas souvent à l'esprit.

Bien que cela reste ainsi, il est toujours important de travailler continuellement sur votre cote de crédit pour vous préparer au moment où vous en aurez le plus besoin.

Parce qu'une bonne cote est l'objectif principal, voici trois conseils pour vous aider à l'améliorer.

1. Faites des choix de crédit intelligents

Vous pourriez contracter un prêt sans refus ou des prêts plus traditionnels. Le remboursement à temps de ces prêts vous permettra de protéger votre crédit. De nombreux prêteurs signaleront vos habitudes de remboursement aux bureaux de crédit qui préparent les rapports de crédit.

Dans cet esprit, considérez judicieusement vos choix de crédit. Prenez toujours les montants que vous pouvez rembourser confortablement et faites un effort pour suivre votre planning de remboursement ou encore mieux, pour rembourser plus tôt. Ces actions reflèteront positivement votre rapport de crédit.

2. Regardez votre rapport de solvabilité

Les rapports de crédit ne sont pas toujours exacts. Vous pourriez trouver des informations positives manquantes et des informations négatives erronées.

Au fur et à mesure que vous vous lancez dans l'amélioration de votre score, examiner votre rapport tel qu'il se présente est un excellent point de départ.

Voici les étapes à suivre:

Identifiez le crédit que vous avez contracté et remboursé et qui n'a pas été déclaré. Identifiez les prêts réglés qui sont signalés comme en attente ou en défaut.

Écrivez au bureau de crédit avec une preuve, et demandez-leur d'apporter les modifications nécessaires.

Attendez environ 30 jours pour que les modifications soient apportées et obtenez votre nouveau rapport.

Si des modifications positives ont été apportées, votre nouveau rapport devrait rapidement obtenir une note plus favorable.

3. Surveillez votre taux d'utilisation du crédit

L'utilisation du crédit correspond au montant du solde de votre carte de crédit par rapport à votre limite de crédit. C'est le deuxième plus grand facteur affectant votre pointage de crédit. Le premier est votre historique de remboursement de crédit.

Plus vous utilisez de crédit sur votre carte de crédit, plus votre cote de crédit diminue. Cette tendance indique que vous dépensez une partie importante de votre revenu pour rembourser la dette, ce qui vous rend plus susceptible de faire défaut sur les paiements.

La meilleure utilisation du crédit est 0, ce qui signifie que la limite de votre carte de crédit est intacte, ce qui dépasse l'objectif de la demande de carte de crédit en premier lieu.

4. Créez un plan financier viable

La seule façon d'améliorer votre pointage de crédit est d'apporter des modifications graduelles à vos finances. Internet regorge de solutions rapides qui promettent d'éliminer les mauvais crédits.

Aussi tentants que cela puisse paraître, ce ne sont que de simples escroqueries qui vous coûteront de l'argent et laisseront votre mauvaise note exactement telle qu'elle est. Au lieu de cela, suivez ces conseils et créez un plan financier qui vous aidera régulièrement, mais sûrement à améliorer votre cote de crédit.