Un nouveau projet pour protéger les jeunes à Laval

Le Programme Prévention jeunesse Laval (PPJ-L) lance un nouveau projet d’intervention appelé Projet Z : Non à l’exploitation! S’adressant aux ados comme aux jeunes adultes de 12 à 24 ans, ce projet vise à les aider et à combler leurs besoins différemment que par des situations d’exploitation sexuelle.

Le but? Offrir un service d’accompagnement spécialisé aux victimes et aux jeunes à risque d’exploitation sexuelle par un projet clinique d’intervention directe.

Pour se défaire de l’emprise de l’exploitation sexuelle, ils seront ainsi soutenus et accompagnés pour être en mesure de reprendre le contrôle de leur vie, avec les outils nécessaires. Le Projet Z : Non à l’exploitation! favorise la mise en place d’une équipe multidisciplinaire et concertée, où chaque jeune est au centre des interventions des différents partenaires. Le développement d’une expertise commune au sein du territoire lavallois vient également assurer une continuité, où l’engagement concret collectif dans la lutte contre l’exploitation sexuelle est essentiel.

Des partenaires au front

Les actions déployées en lien avec l’exploitation sexuelle des mineurs sont possibles grâce au financement accordé par le Ministère de la sécurité publique et à la collaboration de plusieurs acteurs qui ont uni leurs expertises pour créer le PPJ-L. Le Service de Police de Laval (SPL), le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Laval (CAVAC), le Centre intégré et de services sociaux de Laval (CISSSL), Mesures alternatives jeunesse de Laval (MAJL) et le Centre de services scolaire de Laval (CSSL) sont tous mobilisés pour offrir un meilleur soutien aux jeunes, tant en prévention qu’en intervention en matière d’exploitation sexuelle.

Depuis sa création, plusieurs actions ont été déployées, notamment le changement de paradigme vis-à-vis la problématique de l’exploitation sexuelle, soit de la considérer comme étant un écosystème constitué de victimes, d’abuseurs et d’exploiteurs, la participation aux travaux de la commission parlementaire portant sur l’exploitation sexuelle des mineurs en y déposant deux mémoires et en les présentant devant les élus et en offrant de la formation auprès d’une centaine d’intervenants d’organismes et d’institutions publiques de Laval.