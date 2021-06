Politique de l’habitation : des avancées concrètes pour la première année du Plan d’action 2020-2022

La Ville de Laval dresse un bilan positif des actions menées pour la première année du Plan d’action 2020-2022 de la Politique de l’habitation et réitère du même coup sa cible de construire ou de financer 1 000 logements sociaux ou abordables d’ici fin 2022.

La majorité des actions prévues pour l’année 2020 ont été réalisées, et ce, malgré le contexte de la pandémie de COVID-19. Les besoins en habitations abordables sont croissants, et la mise en œuvre du plan d’action de la Politique de l’habitation de la Ville de Laval favorise une mobilisation collective autour des enjeux de logement des Lavallois.

« En 2020, 59 actions ont été réalisées ou amorcées parmi les 68 qui étaient planifiées sur 3 ans dans le plan d’action de la Politique de l’habitation. Plusieurs de ces réalisations contribuent à accroître le nombre et la qualité des logements sociaux ou abordables. À ce jour, 497 unités sont construites ou en chantier, et 176 unités ont reçu un engagement de financement. Malgré ce bilan fort positif, nous savons que les besoins sont immenses. C’est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour obtenir les appuis financiers gouvernementaux nécessaires afin de rattraper les retards et de combler les besoins, qui sont encore criants », affirme Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des dossiers de l'habitation.

Actions réalisées

Parmi les réalisations, notons l’octroi de plus de 20 M$ de subventions municipales, via le Programme rénovation Québec (PRQ) et le Programme d’aide complémentaire au programme AccèsLogis (PACAL), a permis de financer 400 nouveaux logements sociaux, dont la phase 1 du projet de revitalisation du secteur Val-Martin dans le quartier Chomedey. La mise en œuvre de cette phase se résume ainsi :

124 logements livrés et occupés (décembre 2019 à janvier 2020);

160 logements en chantier (livraison prévue début 2022);

75 logements et 1 centre communautaire en développement.

Autres réalisations du plan d’action :

L’affectation de 3,8 M$ pour l’acquisition de terrains dédiés à du logement social;

Le financement et l’appui à la mise en place du Service d’aide à la recherche de logements (SARL), une initiative de l’OMHL qui vise à soutenir les Lavallois dans leur recherche de logements non subventionnés;

L’appui à la mise en place d’Accès logement Laval, un service de recherche de logements subventionnés, fruit d’une approche concertée entre différents organismes agissant dans le domaine du logement sur le territoire de la Ville;

La création d’une section Habitation sur le site Web de la Ville regroupant les renseignements sur l’aide à la recherche de logement et l’aide financière à l’habitation.

Les priorités en habitation pour 2021