Le premier ministre du Québec, M. François Legault a annoncé l’attribution d’une aide financière de 20 millions de dollars pour la construction d’un complexe aquatique à Laval. Grâce à ces sommes, le gouvernement du Québec affirme que la population de la région aura accès à des installations modernes et sécuritaires.

Cette aide financière vise la construction d’un complexe aquatique intérieur qui comprendra principalement trois bassins aquatiques, des locaux techniques, des aires d'accueil, des espaces de services (vestiaires, toilettes, etc.) et de circulation, ainsi que d'autres lieux récréatifs (salles multifonctionnelles).

Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 10 millions de dollars, par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec contribue également à la hauteur de 10 millions de dollars, grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« Je suis fier de participer à ce projet qui améliorera l’accessibilité à des infrastructures sportives de qualité pour les familles de Laval. Le sport, c’est bon pour la santé et pour le moral. C’est aussi un moyen pour nos jeunes de se motiver, de rêver. Nous donnons à nos jeunes et à nos athlètes les moyens d’êtres actifs et de pratiquer le sport qu’ils aiment », souligne François Legault, premier ministre du Québec.

« L’annonce d’aujourd’hui illustre parfaitement la vision que nous avons pour notre communauté: des services de proximité modernes et de qualité. Les citoyens et organismes de Laval demandent depuis longtemps une infrastructure de qualité pour se baigner et former nos athlètes. Je remercie sincèrement les gouvernements de Justin Trudeau et François Legault pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet cher aux Lavalloises et aux Lavallois », mentionne Marc Demers, maire de Laval.