Réussite de l’édition virtuelle de la Course des pompiers de Laval 2021

Près de 2 000 coureurs ont participé à l’édition adaptée de la Course des pompiers de Laval 2021, qui s’est déroulée du 28 mai au 13 juin. Afin d’assurer la sécurité des participants et de respecter les directives de la Santé publique du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19, la course s’est tenue en format virtuel, ce qui a permis aux coureurs de relever le défi à l’endroit et au moment voulus.

« Cette forte participation démontre l’importance pour les Lavallois de soutenir la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés et, par le fait même, témoigne de leur volonté de rester actifs dans le contexte actuel. La Ville remercie tous les participants de cette édition. Nous avons très hâte de vous accueillir à nouveau en personne lorsque cela sera possible », affirme Patrick Taillefer, directeur du Service sécurité incendie de Laval.

« C’est face à l’adversité que l’on se réinvente, et c’est exactement ce que les organisateurs de la course ont fait cette année. Ils ont réussi à recréer en mode virtuel l’engouement et la fébrilité que l’on ressent en présentiel. Nous n’étions pas sur la ligne de départ habituelle, c’est comme si tous les coureurs étaient derrière moi. Une ambiance électrisante, malgré la distance ! Chapeau pour ce franc succès », souligne Sandra Desmeules, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique et conseillère municipale de Concorde—Bois-de-Boulogne.

Notons que Manuel Cabral, le gagnant du marathon de la dernière édition en présentiel (en 2019, a réalisé tout un exploit cette année en complétant une course de 100 kilomètres dans un temps de 9 heures, 35 minutes et 28 secondes lors d’une journée de canicule. Le Lavallois a amassé un total de 2 520 $.

Des entreprises d’ici courent pour la cause

Pour sa première édition, le Défi corporatif a permis à 30 organisations et entreprises lavalloises de mobiliser leurs troupes et de s’affronter dans le volet de la course réservé au milieu des affaires. C’est l’entreprise SFL Gestion de patrimoine Nord-Ouest du Québec qui a été déclarée championne de ce segment grâce à la participation de ses 10 représentants.

La Course des pompiers de Laval, qui célèbrera sa 10e édition l’an prochain, devrait retourner à son format en présentiel en 2022 si les consignes sanitaires le permettent. Les inscriptions ouvriront d’ici le mois d’août.