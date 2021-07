27 969 $ versés pour le mieux-être des enfants de Laval 

Opération Enfant Soleil poursuit l’annonce des sommes remises cette année dans chacune des régions du Québec. Au total, plus de 75 octrois sont versés aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

Inspiré par la force, la résilience et le courage des petits touchés par la maladie, et devant l’impossibilité de tenir les traditionnelles conférences de presse permettant de dévoiler les projets financés, un tout nouveau concept a vu le jour. En effet, c’est au cours du mois de mars dernier qu’a débuté la diffusion des 17 capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois.

Il est d'ailleurs possible de visionner une des vidéo réalisé en collaboration avec une jeune patiente de Laval, pour découvrir de quelle façon il est possible de soutenir les familles comme celle de Mikaële Laure, Enfant Soleil de la région, atteinte de myofibromes au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=sEA4FgrxoiI

Achat d'équipements médicaux

Dans la région de Laval, 27 696$ sont versés à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra d’améliorer l’offre de soins, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés.

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 13 877 $ pour l’achat de cinq bilisoft. Ces équipements permettent aux poupons de recevoir des traitements de photothérapie tout en restant auprès de leurs parents. De plus, un nouveau débitmètre d’oxygène est remis aux professionnels de la santé de cet établissement pour qu’ils puissent administrer l'oxygène aux tout-petits de façon sécuritaire. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 779 488 $ à cet hôpital.

« Merci infiniment, nous sommes vraiment contents, vous facilitez notre travail. Beaucoup d’appareils ont été acquis grâce à Opération Enfant Soleil et ces équipements nous ont vraiment aidé, on vous remercie du plus profond de notre cœur », nous témoigne Valérie Tremblay, infirmière clinicienne, assistante-infirmière-chef (AIC), Hôpital de la Cité-de-la Santé.