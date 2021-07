Laval renouvelle sa subvention à Tourisme Laval

La Ville de Laval renouvelle son entente d’aide financière triennale avec Tourisme Laval pour les années 2021, 2022 et 2023 totalisant 1 247 400 $. Cette aide financière permettra à Tourisme Laval de maintenir son niveau de services en soutien aux entreprises du secteur durement touchées par la pandémie, de poursuivre ses actions de promotion et d’assurer la relance de l’industrie touristique lavalloise.

« Le secteur touristique lavallois, comme pour celui de toutes les régions du Québec, a lourdement été affecté par la pandémie de la COVID-19. Il est primordial pour Laval de supporter cette industrie qui contribue grandement à l’économie de notre région. Nous sommes donc heureux de soutenir Tourisme Laval en renouvelant notre contribution financière pour les trois prochaines années » affirme Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable des dossiers reliés au tourisme

« Au nom du conseil d’administration de Tourisme Laval, je remercie la Ville de Laval pour cet engagement triennal et cette marque de confiance indéniable. Cette aide financière contribuera à la poursuite de nos mandats en matière d’accompagnement des partenaires de l’industrie, de développement de nouveaux produits, de la promotion de Laval en tant que lieu de rendez-vous et de découvertes pour les visiteurs et les Lavallois, et la commercialisation de la destination afin que nos clientèles choisissent Laval pour la tenue d’un événement d’affaires ou sportif », souligne Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Le tourisme à Laval en bref

L’industrie touristique lavalloise était sur une lancée avec de remarquables résultats avant que la pandémie frappe la planète. Les indicateurs étaient à la hausse avec la visite de 1,8 million de touristes, une augmentation de 3,39 % par rapport à l’année précédente. L’achalandage dans une douzaine d’activités touristiques tarifiées connaissait aussi une augmentation de 3,6 %, et des dépenses touristiques de 116 M$ ont été enregistrées, soit une progression de 1,45 %. Certains établissements hôteliers, dont le Sheraton Laval, en ont profité pour exécuter des travaux majeurs. Puis, un nouvel hôtel de la chaîne Grand TIMES Hotel a récemment ouvert ses portes à Laval.