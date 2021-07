Les étapes de la pose d'un toit plat

Bien que vous ne le voyiez pas, votre toit plat subit beaucoup d'usure au fil du temps. Heureusement, ce sont probablement les toits les plus simples en termes de remplacement. Après avoir enlevé l'ancien toit, il est possible d’en installer un nouveau avec un minimum d'effort en utilisant soit un type de membrane, ou même une combinaison de gravier et d’asphalte. Voici les différentes étapes de la pose d’un toit plat.

Construire la base du toit plat

Pour construire un toit plat, vous devez avoir une compréhension approfondie du fonctionnement du processus de construction du toit plat et des différentes méthodes disponibles. Cela vous aidera à vous souvenir de certains facteurs et détails pour construire le meilleur toit plat possible.

La construction de base d'un toit plat commence avec du bois de toiture posé sur deux éléments verticaux, généralement deux murs. Pour plus de stabilité, vous pouvez également utiliser des poutrelles en acier intégrées dans l'un ou les deux murs. Cela donnera une stabilité supplémentaire à la structure du toit.

Ensuite, ce bois de toiture sera placé au-dessus des poutrelles d'acier, qui sont intégrées dans les murs. Selon la taille du toit, les solives sont placées à une distance spécifiée l'une de l'autre pour minimiser la charge portante sur l'une d'elles. De manière générale, plus le toit est grand, plus vous aurez besoin de solives pour soutenir le toit.

Vous ajouterez ensuite un revêtement en contreplaqué sur les solives, ce que certains professionnels de la maison appellent le « platelage ». Encore une fois, la largeur du platelage dépendra d'un certain nombre de facteurs qui auront une incidence sur la robustesse du toit.

Vous en voulez assez pour protéger la structure, mais pas trop de poids. Vous aurez également besoin d'un cadre pour créer une légère pente, pour aider à l’évacuation de l’eau.

L'étape suivante consiste à penser à l'imperméabilisation des planches posées sur les solives.

L’installation du revêtement de toit plat

On retrouve quelques options de revêtement de toit plat : asphalte/gravier, membrane élastomère, TPO et EPDM. À moins d’avoir choisir une membrane élastomère autoadhésive, qui s’installe à froid sans équipement spécialisé, ou une membrane EPDM, il sera préférable de confier à un couvreur professionnel l’installation des autres types de revêtement de toit plat.

Une fois la base du toit plat terminée, et que tout débris a été éliminé de la surface, il est temps d’installer le revêtement. Dans le cas d’une membrane EPDM, il suffit d’étaler les feuilles de membrane en les alignant le long de la toiture. L'objectif est d’appliquer une pièce de membrane suffisamment grande pour couvrir le toit et de laisser 9 pouces supplémentaires autour du toit entier, après avoir appliqué un adhésif conçu à cet effet.

À tous les coins verticaux intérieurs, vous pouvez couper et chevaucher la membrane EPDM, puis utiliser un adhésif en caoutchouc pour la coller fermement. Ensuite, il est temps de sceller ces joints. Et, pour empêcher les sections verticales de se décoller des murs, il faudra peut-être visser des supports métalliques. Il faut ensuite couper tout excédent au-dessus des supports pour un meilleur ajustement. Des solins sont ensuite installés sur les bords du toit.