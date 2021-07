Opération 1er juillet réussie pour le Service d’aide à la recherche de logement de Laval

Près de 200 ménages lavallois on été accompagnés par le Service d'aide à la recherche de logement (SARL) en préparation du 1er juillet dernier. Il s’agissait d’une date butoir pour plusieurs locataires qui devaient quitter leur logement en raison de la fin de leur bail.

La rareté des logements abordables disponibles, ajoutée à la crise amenée par la COVID-19, faisait donc craindre des situations problématiques aux Lavallois à la recherche d’un logis.

Le SARL est une initiative de l’Office municipal d’habitation de Laval qui vise à contrer ces situations en offrant gratuitement aux ménages vulnérables de la région un éventail de services personnalisés. Il est appuyé par la Ville de Laval, qui le finance intégralement et de façon permanente.

« La pertinence et l’efficacité de l’équipe du SARL, mise sur pied depuis le printemps 2020, ne se démentent pas. La situation est maîtrisée grâce aux efforts qui ont été déployés bien en amont du 1er juillet pour soutenir les citoyens susceptibles d’éprouver des difficultés. Malgré ce bilan positif, nous savons que les besoins en logements abordables sont croissants sur le territoire de Laval. C’est pourquoi nous poursuivons nos démarches pour obtenir les appuis financiers gouvernementaux nécessaires afin de combler les besoins, qui sont encore criants. » — Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des dossiers de l'habitation

Parmi les ménages accompagnés par le SARL, on compte majoritairement des familles et l’âge des demandeurs varie principalement entre 35 et 50 ans. Ces données expliquent notamment la forte demande pour des logements abordables comptant au moins une chambre à coucher, soit de type 3 et demi, 4 et demi ou 5 et demi.

Par ailleurs, le SARL a pu compter sur l’étroite collaboration de la Division urgence sociale de la Ville de Laval, qui coordonne des interventions sur le territoire lavallois lors de situations critiques qui sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes. Ses équipes ont pris en charge 18 ménages dont la situation était jugée critique et nécessitait une assistance particulière.