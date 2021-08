L'importance de bien laver la carpette : nos solutions

Qu’on soit en automne, en hiver, au printemps ou bien en été, les tapis qui servent à décorer notre maison, spécialement ceux dans l’entrée, accumulent beaucoup de saletés venant de l’intérieur et de l’extérieur. Aspirer les tapis ne s’avère pas suffisant pour les garder propres et en état pendant plusieurs années. Comme nous manquons souvent de temps, voici des solutions simples, rapides et efficaces pour bien laver vos carpettes.

Pourquoi faut-il bien laver les tapis?

Évidemment, le nettoyage de tapis est extrêmement important. Si le lavage de carpette est négligé, il y a de très fortes chances que la texture et la composition du tapis soient endommagées. Votre tapis peut également devenir le nid de plusieurs bactéries. Pour s’assurer d’un travail bien fait et à un prix raisonnable, il est possible de faire appel à des professionnels en nettoyage qui maîtrisent les différents types de nettoyage.

Les types de nettoyage

Il est aisé de procéder à un nettoyage à sec. Les principaux avantages de cette technique sont que son taux d’humidité est faible et qu’elle est écologique. On l’utilise pour prolonger la durée de vie des tapis ainsi que pour garder leur belle apparence d’origine. Le nettoyage à sec fait usage d’un produit chimique à faible résidu qui est en mesure d’éliminer les taches tenaces et les odeurs nauséabondes ainsi que de rendre les tapis moins collants.

De son côté, le nettoyage par encapsulation consiste à, comme son nom l’indique, encapsuler des bactéries, de la poussière et autres débris à l’aide d’un agent de nettoyage qui allonge l’espérance de vie du tapis en plus d’engendrer un séchage rapide après le nettoyage.

Finalement, il est possible d’avoir recours à un nettoyage à la vapeur, également appelé une extraction à l’eau chaude. Le principe derrière cette technique est bien simple : produits nettoyants et de l’eau chaude se mélangent pour former une solution hyper efficace qui s’infiltre dans les filtres du tapis pour en extraire toute la saleté accumulée.

L’utilisation de machines

Spécialement pour les tapis qui ne sont pas greffés au plancher d’une maison, il est possible de faire appel à diverses machines qui facilitent grandement le nettoyage. On a qu’à penser à un ventilateur, à un déshumidificateur ou encore à une shampouineuse.

En résumé, il existe plusieurs solutions pour laver les tapis de manière efficace, rapide et régulière. Vous pouvez faire appel à des professionnels qui pourront procéder à un nettoyage à sec, un nettoyage par encapsulation ou encore à un nettoyage à la vapeur.

Outre ces solutions de nettoyage, il est également possible de s’assurer que sa carpette soit bien propre grâce à l’utilisation de ventilateurs, d’une shampouineuse ou bien de déshumidificateurs.