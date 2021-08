Une Lavalloise remporte 200 000 $ au Banco

Heather Best-Trotman, une résidente de Laval, joue parfois au Banco et vérifie les numéros gagnants le soir même des tirages. En regardant ceux du 8 juillet, elle a eu le bonheur de constater que l’une de ses mises lui avait valu la somme de 200 000 $.

L’heureuse gagnante a aussitôt sauté au cou de son conjoint pour l’embrasser. À l’ordre du jour : des rénovations et le remboursement du prêt étudiant de sa petite-fille.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l’effort collectif pour contrer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec ouvre les centres de paiement aux gagnants des bureaux de Québec et de Montréal, sur rendez-vous seulement, aux détenteurs de billets gagnants de 2 000 $ ou plus.

Ceux-ci sont invités à communiquer avec le service à la clientèle. La réclamation par la poste demeure un moyen efficace et sécuritaire dans la situation actuelle. Pour plus d’information sur les modalités de paiement des lots, vous pouvez consulter le site lotoquebec.com.