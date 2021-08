Pénurie flagrante de personnel de soutien dans les écoles québécoises

Une pénurie sans précédent de main−d’œuvre en soutien scolaire se profile au Québec à quelques jours de la rentrée des écoliers, selon la Fédération du personnel de soutien scolaire.

Le président du syndicat affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Pronovost, affirme que le nombre de postes encore vacants est alarmant, même pour les postes à temps plein, habituellement très convoités.

M. Pronovost donne l’exemple du lieu de travail de l’un de ses syndicats affiliés qui n’a toujours pas comblé neuf de ses postes de techniciennes en service de garde. À son avis, peu de gens sont intéressés à occuper ces fonctions avec la pression de faire fonctionner un service de garde en pleine pandémie et le manque d’éducatrices dans le réseau.

La Fédération ajoute que pour l’année 2021−2022, au sein d’un autre syndicat affilié, il manque toujours dans un seul centre de services scolaires 73 techniciennes en éducation spécialisée, 126 éducatrices en service de garde et 15 préposées aux élèves handicapés. Selon M. Pronovost, de nombreux élèves et étudiants ne recevront pas les services dont ils ont besoin.

Pour combler la pénurie de main−d’oeuvre, Éric Pronovost propose d’offrir au personnel de soutien scolaire des postes à temps plein, permanents et des salaires plus élevés, mais aussi une meilleure reconnaissance de leur travail. Il cite à cet effet la valorisation du travail et les meilleures conditions de travail consenties l’an dernier aux préposés au bénéficiaires du réseau de la santé.

Le chef syndical affirme que le sujet de la pénurie est dans l’actualité depuis 2013, que les gouvernements qui se sont succédé ont été prévenus, mais qu’aucune action n’a été prise.

La Presse Canadienne