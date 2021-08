Laval souligne publiquement le travail de ses employés

La Ville a dévoilé cette semaine sur ses médias sociaux une vidéo dans laquelle ses employés sont remerciés publiquement pour les efforts qu’ils ont accomplis depuis le début de la pandémie.

En mars 2020, la Ville a rapidement adapté ses façons de faire pour maintenir une offre de services de qualité aux citoyens. Au gré de l’évolution de la situation sanitaire, ce sont près de 5 000 employés issus de tous les niveaux hiérarchiques qui se sont serré les coudes afin de continuer à servir les Lavallois avec rigueur.

« Les employés ont fait preuve de dévouement et d’une grande souplesse pour maintenir une prestation de services de qualité, tout en assurant la sécurité et le bien-être des citoyens et des membres du personnel. Chacune de leurs actions illustre non seulement leur amour du service public, mais également leur capacité à faire preuve d’innovation et d’efficience lors de circonstances des plus exigeantes. La pandémie nous a amenés à transformer nos façons de faire, et le maire, tous mes collègues et moi sommes fiers de la coopération et de l’empathie dont ont fait preuve nos différentes équipes pour répondre aux besoins de la population. »

— Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif