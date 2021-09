Le Service de sécurité incendie de Laval poursuit sa campagne de sensibilisation

Lancée par la Ville de Laval et le Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) en avril dernier, la campagne de sensibilisation aux distractions en cuisine se poursuit, mais cette fois, dans une formule automnale.

Rappelons qu’au cours de l’été, le SSIL a ajusté le message de celle-ci en le rendant plus estival et en faisant référence aux activités entourant les BBQ : « Ne mélangez pas sangria et kefta : les distractions causent les feux de cuisson! »

Cet automne, les citoyens seront invités à ne pas mélanger « télétravail et crevettes à l’ail » ni « selfie et spaghetti ».

« La distraction est une cause importante des feux de cuisson : près de 45 % des blessures par le feu y sont directement liées. De plus, en 2020, à Laval, plus de 500 appels d’urgence ont été faits en raison d’aliments surchauffés sans qu’il y ait d’incendie, ce qui représente des alertes inutiles. Il est important de demeurer vigilant lorsqu’on cuisine », a souligné Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de la sécurité publique.

En 2020, 22 % des incendies recensés à Laval étaient reliés à des feux de cuisson, 227 incendies de bâtiment ont été maîtrisés par les pompiers dont, 50 d’entre eux étaient dus à une surveillance inadéquate d’un appareil de cuisson. La campagne vise donc à rappeler aux citoyens de tous âges qui cuisinent que les distractions causent les feux de cuisson.

« Nous espérons que les citoyens se sentiront concernés par ces messages. Tout le monde peut être distrait en cuisinant. Les textos, les courriels, les préoccupations et la télévision peuvent tous être des sources d’inattention », a ajouté Patrick Taillefer, directeur du SSI.

Consignes de base en matière de sécurité

Personne n’est à l’abri d’un incendie. Il est important de garder les yeux sur le feu, pour votre sécurité, celle de vos proches et celle de vos biens. Voici quelques conseils de base pour cuisiner en toute sécurité :