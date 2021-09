Monique Sauvé récompense dix citoyens de Fabre

Lors d’une cérémonie tenue dans le respect des consignes et directives de la santé publique, la députée de Fabre et porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, Madame Monique Sauvé, a salué l’implication de dix citoyens oeuvrant dans la circonscription.

La cérémonie de remise de médailles 2021 a eu lieu le 31 août au Château Taillefer Lafon.

La médaille de l’Assemblée nationale du Québec est remise par les députés en guise de reconnaissance, à des personnes de leur choix, à titre de cadeau officiel, à des députés d’autres parlements, à des élus ou à d’autres personnalités lors de missions à l’extérieur du Québec ou à l’occasion d’accueils à l’hôtel du Parlement.

« Par votre dévouement, votre engagement, votre implication et votre Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l’opposition officielle pour leadership, vous contribuez tous à une qualité de vie exceptionnelle pour les familles, les enfants et les aînés de Fabre. C’est donc avec une grande émotion que j’ai enfin pu reconnaître votre immense travail, vous reconnaître à votre juste valeur. Vous inspirez véritablement les citoyens de tout l’ouest de Laval », a souligné la députée.

Les dix récipiendaires récompensés cette année sont :