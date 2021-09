Nouveau centre de services de proximité dans l’est de Laval

Les citoyens demeurant dans l’est de Laval vont bientôt avoir leur centre de services de proximité, grâce à l’octroi du contrat pour sa construction lors du conseil municipal de septembre.

Le futur bâtiment sera situé à l’est du pont de l'autoroute 25 et au sud de l’avenue Marcel-Villeneuve.

Multifonctionnelle, cette infrastructure abritera quatre importantes installations, à savoir une bibliothèque, un amphithéâtre culturel de 180 places, des espaces communautaires polyvalents et un comptoir d’accueil du Service de police.

« Le projet desservira les résidents de l’est de l’île, un secteur en forte croissance. Le concept de centre de services de proximité sera le tout premier de ce genre sur le sol lavallois. Cela témoigne du désir de la Ville et des élus de favoriser les services de proximité à l’ensemble de la population. Éric Morasse, conseiller municipal de Saint-François, et moi, sommes fiers de répondre au désir exprimé par les résidents du district au cours des consultations publiques en concrétisant ce centre tant attendu », de préciser Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif.

Un lieu de rencontre

La création du Centre de services de proximité de l’est s’inscrit dans une volonté de dynamiser la vie des secteurs de Laval, de transformer le milieu en pôle attractif pour les citoyens et d’apporter une valeur ajoutée à leur qualité de vie.

Par ailleurs, les forces vives du milieu sont impliquées à cet égard depuis plusieurs années et ont contribué à identifier les besoins.

Les organismes du milieu, les familles et les résidents de tous âges pourront se rassembler, apprendre, socialiser et se cultiver au même endroit grâce à des locaux multifonctionnels, accueillants et inclusifs. Des services policiers de proximité avec un comptoir d’accueil deviendront le point de contact pour les résidents de ce secteur.

La bibliothèque du quartier augmentera sa collection, passant de 35 000 à 55 000 documents, et un le nouvel espace de diffusion pourra accueillir 180 spectateurs.

La construction sera assurée par le Groupe Geyser, une entreprise lavalloise qui se spécialise dans des projets d’envergure comme celui-ci. L’octroi de contrat de 38 842 004,25 $ fait suite au processus habituel d’appels d’offres et a été entériné au conseil municipal de septembre.