Le Centre de pédiatrie sociale Laval célèbre ses 10 ans

Cet automne, le Centre de pédiatrie sociale Laval célèbre son 10e anniversaire! Tous les jours depuis 10 ans, des enfants vulnérables lavallois bénéficient du support des intervenantes, des médecins et des bénévoles du Centre. En équipe avec les parents, le personnel dévoué crée un cercle de bienveillance autour de chaque enfant.

Afin de souligner cette étape importante de son histoire, le Centre de pédiatrie sociale Laval lance une campagne de financement. La campagne vise à faire rayonner la mission du Centre et à amasser une somme de 100 000 $ pour permettre à l’organisme de répondre à la demande grandissante pour ses services.

Une évolution remarquable

Porté par seulement une médecin, une éducatrice et une psychoéducatrice à son ouverture en 2011, le Centre compte maintenant une équipe multidisciplinaire de quatre médecins et onze professionnelles cliniques déployées sur trois points de service. Me Jean Marius Mottet, président du Conseil d’administration depuis la première heure, se réjouit de l’évolution remarquable du Centre. « Quand on voit les enfants et les familles que nous aidons depuis toutes ces années, l’impact que l’équipe du Centre a sur ces gens-là, ça ne fait pas de doute, la recette est gagnante! ».

En 10 ans, le Centre de pédiatrie sociale Laval a amélioré le bien-être de plus d’un millier de Lavallois en situation d’extrême vulnérabilité. Cela représente près de 30 000 interventions, chacune d’elle visant à soutenir l’épanouissement et le développement de l’enfant.

Une triple médaillée olympique pour célébrer les réussites du Centre

Plusieurs Lavallois ignorent que, tout près d’eux, le Centre de pédiatrie sociale accomplit de petits miracles et change des vies, quotidiennement. Afin de remédier à la situation, l’organisme s’est trouvé une alliée de taille pour augmenter sa notoriété : « Meaghan Benfeito nous fait l’immense honneur d’être la marraine de notre 10e anniversaire! », annonce avec fébrilité Mylène Du Bois, directrice générale du Centre.

La réputation de Meaghan n’est plus à faire : triple médaillée olympique en plongeon et médaillée d’or en coupe du monde de la FINA 2021, elle est une véritable inspiration pour les jeunes. « Ayant elle-même passé une partie de sa jeunesse à Laval et étant une passionnée de la petite enfance, en plus d’être un modèle de persévérance, il ne fait nul doute qu’elle est la porte-parole idéale pour notre cause », déclare Mme Du Bois.

Meaghan a accepté avec joie de s’associer au Centre de pédiatrie sociale afin de mettre en lumière le travail et les services offerts aux jeunes lavallois de milieux défavorisés. « Avec les Jeux olympiques de Tokyo qui viennent de se terminer, j’entrevois la fin de ma carrière sportive et c’est avec les jeunes, enfants et adolescents, que je souhaite poursuivre ma deuxième carrière », mentionne-t-elle. « Participer à la promotion du Centre était donc tout naturel pour moi. Je souhaite contribuer au rayonnement de ce travail essentiel et ainsi contribuer au bien-être de ma communauté. »

Encore plus de vies à changer

Malgré tous ces accomplissements, le Centre de pédiatrie sociale peine actuellement à soutenir tous les enfants qui en ont besoin. Malheureusement et sans surprise, la pandémie et les mesures de confinement ont exacerbé les difficultés vécues par la clientèle du Centre. Sans le Centre, ces enfants se retrouvent encore plus vulnérables et le pire est à craindre pour leur santé et leur développement. Plus que jamais, la mission du Centre de pédiatrie sociale Laval est essentielle.

« La nécessité d’agrandir nos locaux afin d’être en mesure de répondre adéquatement aux besoins des enfants est l’un de nos enjeux les plus pressants », souligne Mylène Du Bois. Par ailleurs, avec davantage de ressources financières, le Centre pourrait venir en aide à des centaines d’enfants supplémentaires au sein de quartiers où il n’est pas encore présent, tel que Saint- François et Laval-Ouest.

Afin de poursuivre sa mission, Le Centre de pédiatrie sociale Laval invite les Lavallois à faire partie d’une communauté bienveillante qui prend soin de ses enfants! Vous pouvez faire un don en visitant le cpslaval.org.

« Nous investissons sur la richesse de notre société : nos enfants ».

Me Jean Marius Mottet, président du conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale Laval

Le Centre de pédiatrie sociale Laval est un organisme à but non lucratif qui offre des activités et dispense des soins aux enfants de son milieu. Le Centre contribue au développement global des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes de développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé. Il fait aussi la promotion des intérêts et du droit des enfants et de leur famille. Son mandat est d’offrir, dans un milieu de vie intégré à la communauté, des services de santé interdisciplinaires à une clientèle vulnérable qui est en rupture avec le réseau des services actuels.