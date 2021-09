La STL invite les Lavallois à prendre l’autobus pour 1 $

Bien consciente des défis que représentent les changements climatiques, la Société de transport de Laval (STL) invite tous les Lavallois à utiliser le transport collectif au coût unitaire de 1 $, le 17 septembre prochain. Ce tarif, payable en argent comptant ou par carte de crédit, est valide sur tout le réseau régulier d’autobus et de taxis collectifs de la STL.

La Journée à 1 $ a pour but d’encourager la population à privilégier le transport collectif plutôt que l’auto solo et par le fait même, réduire leur empreinte carbone. De plus, à chaque déplacement supplémentaire observé sur son réseau, la STL versera l’équivalent en argent à un organisme lavallois pour la plantation d’arbres à Laval. Une façon concrète de stimuler l’achalandage, d’inciter les non-clients à faire l’essai du transport collectif et de contribuer à la lutte aux GES.

« Le secteur du transport a un rôle déterminant à jouer dans la lutte aux changements climatiques », souligne M. Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL. « En offrant le transport pour une fraction du prix et en remettant en argent les déplacements supplémentaires pour la plantation d’arbres à Laval, la STL se distingue une fois de plus comme un facilitateur dans la vie des Lavallois et un leader en mobilité durable, et ce, depuis 50 ans », affirme-t-il.

Rappelons que la Journée à 1 $ fait partie de l’offre tarifaire distincte de la STL qui comprend aussi les « journées smog », où le passage unitaire est aussi à 1 $ lorsqu’Environnement Canada annonce une période de smog.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d’autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d’autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.