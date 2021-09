La Semaine lavalloise des aînés aura lieu du 1er au 7 octobre prochain

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Laval annonce que la tenue de la Semaine lavalloise des aînés (SLA) sera dans une formule majoritairement virtuelle et elle se déroulera du 1er au 7 octobre prochains.

Cet événement soulignera encore une fois l’apport important des personnes aînées à la collectivité. Organisé de concert avec des partenaires municipaux et une dizaine d’organismes communautaires, il offrira des activités sociales, sportives et culturelles.

« Par son adhésion au mouvement Municipalité amie des aînés, la Ville s’engage à promouvoir de saines habitudes de vie auprès des aînés et à favoriser leur participation active à la vie sociale, en plus de renforcer les liens intergénérationnels. Pour ma collègue Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable des dossiers des personnes aînées, et moi, cet engagement nous apparaît d’autant plus essentiel dans le contexte de la pandémie. En 2020, nous avions d’ailleurs organisé un événement entièrement en ligne, et cela n’a pas du tout empêché ce rendez-vous de remporter un vif succès! », a confié Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif.

Même si la formule virtuelle est conservée en 2021, certaines activités auront lieu en personne autour de la thématique « Branchés sur le monde! »

Une programmation diversifiée

La SLA a adapté ses activités à la forme virtuelle afin d’assurer une participation en toute sécurité. Les participants auront accès à de nombreuses activités portant sur des sujets variés, dont la santé, la nutrition, l’exercice physique, l’art, l’histoire et la littérature.

La programmation comprend entre autres la diffusion du balado L’heure dorée et celle du jeu-questionnaire Vieillir en santé.

La majeure partie de la programmation se déroulera sur le Web. Les personnes qui se sentent moins à l’aise avec la technologie pourront bénéficier d’un accompagnement offert par les organismes participants ou d’un tutoriel en ligne. Les activités en présentiel seront adaptées pour assurer la sécurité de tous.

De plus, le projet Laval, d’une génération à l’autre, qui est attendu, sera dévoilé au public.

Les activités seront offertes gratuitement, mais l’inscription sera requise pour certaines d’entre elles.

Enfin, les consignes de la Direction générale de la santé publique devront être respectées lors des événements en personne. Selon l’évolution de la situation épidémiologique, ces activités pourraient être annulées.