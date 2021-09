Succès de la 48e Collecte de sang des Lavallois

Les 9 et 10 septembre, la Ville a pu compter sur la participation de 649 donneurs à la 48e édition de la Collecte de sang des Lavallois. Cette année encore, l’événement s’est tenu exclusivement sur rendez-vous afin d’assurer la sécurité des participants et des bénévoles et d’accélérer le processus de don.

Parmi les participants, on compte 83 nouveaux donneurs, ce qui démontre que les efforts de recrutement ont porté fruit. Selon les organisateurs, cette belle participation s’explique notamment par l’important effort déployé sur les plateformes numériques de la Ville de Laval et d’Héma-Québec afin de mobiliser les citoyens.

Le succès de l’événement repose également sur l’implication essentielle des 50 bénévoles, sans qui cette collecte mobile ne pourrait figurer parmi les plus importantes du Canada.

La tenue de la Collecte de sang des Lavallois est possible grâce à la participation de nombreux partenaires, dont la Ville de Laval, Héma-Québec, Sanofi, McDonald’s et le Centre sportif Bois-de-Boulogne.