Une entreprise de Laval lutte contre la faim dans les écoles

VitroPlus/Ziebart Laval Chomedey, un chef de file de l'industrie des vitres d’auto et de la protection automobile, s'est associé au Club des petits déjeuners du Canada pour offrir des petits déjeuners aux enfants dans le besoin.

Du 1er septembre au 31 octobre 2021, le réseaux VitroPlus/Ziebart remettra un petit déjeuner pour chaque traitement antirouille effectué.

Le Club des petits déjeuners du Canada rapporte qu'au Canada, près de deux millions d'enfants risquent d'aller à l'école le ventre vide, ce qui représente un enfant canadien sur trois. De plus, les fermetures d'entreprises dues à la pandémie ont entraîné une hausse du chômage et de la pauvreté, ce qui augmente le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le pays.

« C'est un privilège de pouvoir travailler avec un partenaire aussi dévoué, qui a à cœur la cause et qui veut faire une différence », a déclaré Marie-Ève Desrochers, conseillère principale des partenariats d'entreprise au Club des petits déjeuners du Canada. « Au cours de la dernière année, le Club a constaté une augmentation importante de la fréquentation et du besoin de programmes de petits déjeuners supplémentaires. C'est grâce au soutien de partenaires comme VitroPlus/Ziebart que nous pouvons continuer à aider de plus en plus d'enfants chaque jour. »

Dommages en saison hivernale

« La partie la plus vulnérable de votre véhicule est le dessous de la carrosserie, qui peut subir des dommages importants causés par la glace, le sel et le gravier qui accompagnent la saison hivernale », explique Stéphane Trépanier, propriétaire de VitroPlus/Ziebart Laval Chomedey. « Ces dommages peuvent malheureusement entraîner la formation de rouille. Il est donc préférable d'appliquer un traitement antirouille à l'automne, pour protéger votre véhicule pour le reste de l’année. Il n'y a pas de meilleur moment pour nous visiter, d'autant plus que les fonds provenant de votre service de protection contre la rouille sont destinés à une grande cause. »

Si des clients souhaitent faire une contribution à cette cause cruciale, VitroPlus/Ziebart recueille également les dons des clients pour le Club des petits déjeuners du Canada tout au long de l'année.