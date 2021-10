La Ville de Laval se mobilise pour intervenir dans les secteurs dévitalisés et défavorisés

Laval se munit d’un outil d’orientation novateur qui lui permettra d’établir des actions prioritaires et structurantes afin d’améliorer les conditions socioéconomiques et le milieu de vie des citoyens qui habitent dans les secteurs les plus dévitalisés et défavorisés de son territoire.

Lors de la séance du 5 octobre, le conseil municipal a en effet adopté le cadre d’intervention municipale dans les secteurs dévitalisés et défavorisés par une démarche de revitalisation intégrée. Ce document phare en matière de développement social et d’urbanisation, outille la Ville pour qu’elle accélère encore plus sa lutte contre la pauvreté et, pour y parvenir, qu’elle puisse s’adjoindre d’acteurs locaux clés.

Malgré l’essor économique que connaît Laval et un taux de revenu moyen plus élevé que celui de la province, la pauvreté est présente partout sur le territoire et touche une personne sur 10. Ce nouvel outil d’intervention et de planification permettra à la Ville d’intervenir efficacement en vue de revitaliser les quartiers présentant des défis urbains et socioéconomiques, toujours dans une perspective de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les mesures concrètes à implanter dans les secteurs dévitalisés et défavorisés de Laval qui découleront de ce document feront l’objet d’un plan d’action à venir au cours de l’année 2022.

Qu’est-ce qu’une RUI?

Le modèle de revitalisation urbaine intégrée s’inscrit dans un processus collaboratif et participatif, lequel encourage sous une même vision toutes les parties prenantes à s’investir en fonction de leurs moyens dans la revitalisation d’un territoire défavorisé et dévitalisé. Concrètement, une démarche de RUI s’appuie sur une variété d’acteurs concertés qui se mobilisent à l’échelle locale pour mettre en œuvre une ou des actions de revitalisation urbaine dans une perspective de lutte contre la pauvreté.

Des efforts concertés

En adoptant ce cadre d’intervention, la Ville s’assure de travailler de concert avec les acteurs du milieu, notamment les concertations locales qui cherchent à améliorer la qualité de vie des citoyens les plus défavorisés. Ces partenaires seront invités à multiplier des interventions efficaces et ciblées dans les secteurs dévitalisés et défavorisés, donc à exercer un effet de levier crucial. La Ville optimisera ainsi ses actions et fera une utilisation plus efficiente de toutes les ressources locales, en plus de mettre l’accent sur la collaboration interservices au sein de l’appareil municipal.

Le cadre d’intervention municipale permettra notamment à la Ville de :