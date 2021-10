Le traitement de canal résout tous les problèmes survenant à l'intérieur d'une dent, ce qui est nécessaire pour traiter les infections pulpaires. Lorsque la pulpe d'une dent est infectée, elle doit être traitée par un professionnel des soins dentaires dès que possible. En effet, les canaux radiculaires sont souvent très douloureux et peuvent potentiellement conduire à un abcès.

Ce traitement est nécessaire pour éliminer toute pulpe infectée dans une dent, car une fois qu'une dent est infectée, elle ne fera qu'empirer jusqu'à ce qu'elle soit traitée par un professionnel des soins dentaires. Voici en quoi consiste le traitement de canal.

En quoi consiste le traitement de canal ?

À l'intérieur de votre dent, sous l'émail blanc et une couche dure appelée dentine, se trouve un tissu mou appelé pulpe. Ce tissu contient des vaisseaux sanguins, des nerfs et du tissu conjonctif, qui contribuent à la croissance de la racine de votre dent au cours de son développement. Une dent complètement développée peut survivre sans pulpe car la dent continue d'être nourrie par les tissus qui l'entourent.

Un traitement de canal moderne est très similaire à un plombage de routine et peut généralement être effectué en un ou deux rendez-vous, selon l'état de votre dent et votre situation personnelle. Obtenir un traitement de canal est relativement indolore et extrêmement efficace. Vous pourrez de nouveau sourire, mordre et mâcher facilement en un rien de temps.

Comment se déroule un traitement de canal ?

Le traitement de canal se compose de plusieurs étapes qui se déroulent sur plusieurs visites au cabinet, selon la situation. Premièrement, une ouverture est pratiquée à l'arrière d'une dent de devant ou de la couronne d'une molaire ou d'une prémolaire. Après le retrait de la pulpe malade, la chambre pulpaire et les canaux radiculaires sont nettoyés, agrandis et façonnés en vue d'être remplis.

Si plus d'une visite est nécessaire, une obturation temporaire est placée dans l'ouverture de la couronne pour protéger la dent entre les visites dentaires. L'obturation temporaire est retirée et la chambre pulpaire et le canal radiculaire sont remplis de façon permanente. Un matériau caoutchouteux est inséré dans chacun des canaux et est souvent scellé en place avec du ciment. Parfois, une tige en métal ou en plastique est placée dans le canal pour un support structurel.

Lors de la dernière étape, une couronne est généralement placée sur la dent pour lui redonner sa forme et son apparence naturelles.

Comment savoir si vous avez besoin d'un traitement de canal ?

Le traitement de canal est nécessaire pour une dent fissurée à cause d'une blessure, une carie profonde ou des problèmes d'obturation antérieure. Les patients ont généralement besoin d'un traitement de canal lorsqu'ils constatent que leurs dents sont sensibles, en particulier aux sensations de chaud et de froid.

Il y a quelques symptômes qui signifient que vous pourriez avoir besoin d'un traitement de canal :