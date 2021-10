C'est l'Halloween aujourd'hui!

C'est aujourd'hui que les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween.

Pour que cette soirée se déroule sans problèmes et conséquences négatives, il y a deux niveaux de consignes à observer: les mesures sanitaires en raison de la pandémie de la COVID-19 et les mesures de sécurité pour la circulation dans les rues.

Les consignes sanitaires

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié ses suggestions de bonnes pratiques pour la fête de cette année.

Il est important de souligner que toute personne qui présente des symptômes de la COVID‑19, ou qui doit respecter des consignes d’isolement ou qui est en quarantaine ne doit pas participer à la collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni participer à des fêtes.

Pour ceux et celles qui ne présentent pas de symptômes et qui participent à la collecte et la distribution de friandises, rappelons que la prudence est toujours de mise afin de limiter les risques de propagation du virus.

Collecte de friandises en porte-à-porte:

- Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons. Il leur est demandé de s’abstenir de chanter ou de crier devant les personnes qui donnent les friandises.

- Une distance d’un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du possible.

- Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l’utilisation d’une solution à base d'alcool au besoin.

Distribution de friandises:

- Les friandises devraient être préparées en sacs individuels, pour en faciliter la distribution et limiter les contacts.

Les consignes de sécurité

La Sûreté du Québec rappelle aussi quelques consignes de sécurité.

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure où la visibilité est réduite.

Conseil aux enfants:

- Porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.

- Utiliser du maquillage plutôt que de porter un masque d’Halloween.

- Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible des automobilistes.

- Sonner aux portes accompagné d’un membre de ta maisonnée, attendre à l’extérieur et rester à deux mètres des occupants des maisons.

- Parcourir un côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement.

- Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.

- Après une période de 24 heures, vérifier les friandises avec les parents pour s’assurer de les manger sans danger.

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.