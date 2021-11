La Ville de Laval souligne l'implication de ses bénévoles

Durant tout le mois de novembre, la Ville de Laval met à l'honneur les milliers de bénévoles lavallois et souligne leur implication et leur travail.

« Je l’ai souvent répété, les femmes et les hommes bénévoles qui soutiennent nos organismes, dans toutes les sphères d’activités, demeurent le plus grand atout de notre ville. Ensemble, et par leur travail et leur dévouement empreint d’une grande bienveillance, ces personnes de grande valeur contribuent étroitement à l’épanouissement et à l’entraide de toute la population lavalloise », a indiqué Marc Demers, maire de Laval.

Le contexte pandémique ayant amené l’annulation du Gala Hosia et du Banquet des bénévoles, la Ville a déployé un programme de reconnaissance qui comprend une série de capsules vidéo, des formations et une campagne d’affichage.

Capsules vidéos

Ainsi, sept personnes et deux familles ambassadrices de l’action bénévole sur le territoire lavallois sont mises de l’avant dans une série de cinq capsules vidéo. Elles ont été sélectionnées parmi plus de 450 organismes et des milliers de bénévoles par un comité consultatif, et elles œuvrent au sein de cinq nouvelles catégories :

- 25 ans et plus,

- Relève, Étoile de la pandémie,

- Bénévolat en famille,

- Jeunesse 18 ans et moins.

Leurs témoignages ont été recueillis par Élyse Marquis, animatrice et collaboratrice pour une seconde année. Les vidéos seront diffusées sur la page Internet de la ville durant tout le mois de novembre.

Affichage sur le territoire

La Ville déploiera à la mi-novembre un pavoisement sur son territoire. Cet affichage à proximité des sites d’organismes et des grandes artères visera entre autres à rendre visible l’action bénévole à Laval, à remercier les bénévoles pour leur engagement, à sensibiliser les citoyens à l’impact de ces derniers au sein de la communauté et à donner envie de s’impliquer.

Journées de formation pour les organismes

Existant depuis 1977, les Journées de formation des organismes (anciennement, la Journée de formation des bénévoles lavallois) convient les gestionnaires, les employés d’organismes à but non lucratif et les bénévoles de première ligne à plus d’une douzaine de formations du 3 au 20 novembre.

Cet événement tenu dans le cadre du mois de la reconnaissance des bénévoles se conclura le 27 novembre avec une journée de formation offerte en présentiel au Collège Montmorency. La période d’inscription a été prolongée jusqu’au 5 novembre.