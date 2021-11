Des subventions de près de 395 000 $ en soutien aux jeunes Lavallois

La Ville de Laval octroie des subventions totalisant 394 695 $ afin d’appuyer quatre projets proposant des activités sportives et de création artistique aux jeunes Lavallois en situation de vulnérabilité.

Les organismes responsables de ces projets, soit Sports Laval, le Club cycliste Espoirs Laval, le Club de Football Bulldogs de Laval et le Théâtre Fêlé, se partageront l’aide financière versée par l’entremise du Fonds Place-du-Souvenir.

Ces subventions aideront les enfants et adolescents lavallois issus de milieux défavorisés en leur permettant notamment d’acquérir des habiletés sportives, de s’initier au cyclisme, de pratiquer le football tout en bénéficiant d’un accompagnement scolaire et de participer à un processus de création artistique.

Quatre projets pour soutenir les jeunes en milieux défavorisés

Une somme de 88 260 $ sur deux ans sera remise à Sports Laval pour son projet Ini-Sports, qui offre aux jeunes âgés de 7 à 12 ans provenant de milieux défavorisés, la possibilité de découvrir de nouvelles disciplines sportives et de développer des habiletés physiques. D’une durée de neuf semaines à raison de trois séances d’activités hebdomadaires, le projet vise aussi à inciter les jeunes à poursuivre la pratique du sport.

Le Club cycliste Espoirs Laval recevra pour sa part 53 435 $ sur un an afin de soutenir son projet Ça roule Laval, aider les jeunes lavallois, un coup de pédale à la fois qui a pour but d’initier au vélo 500 Lavallois âgés de 4 à 12 ans issus de milieux défavorisés en distribuant de l’équipement et des trousses d’animation à la fois ludiques et sécuritaires dans les milieux scolaires et communautaires.

De son côté, le Club de Football Bulldogs de Laval touchera 88 000 $ sur deux ans pour son projet Plan PSO2025 Football Bantam-Midget. L’objectif du projet : favoriser l’accès au football pour 100 jeunes de 13 à 17 ans en situation de vulnérabilité dans les quartiers Chomedey, Pont-Viau et Saint-François grâce à un programme de leadership comprenant un volet d’aide aux devoirs.

Enfin, un montant de 165 000 $ sur trois ans sera versé au Théâtre Fêlé afin d’appuyer son projet Q.G. Chomedey, qui souhaite répondre à l’insécurité ressentie dans le quartier Chomedey et à l’enjeu de la délinquance juvénile en offrant un processus de création artistique à des jeunes à risque âgés de 12 à 17 ans.