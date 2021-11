Tornatech remet un don de 30 000 $ au Centre de pédiatrie sociale Laval

Pour une troisième année consécutive, l’entreprise lavalloise Tornatech a offert un don majeur de 30 000 $ au Centre de pédiatrie sociale Laval.

Ce montant sera investi directement dans les services aux enfants vulnérables des quartiers défavorisés de Laval en finançant les ressources professionnelles, soient les travailleuses sociales, les éducatrices spécialisées ainsi que les psychoéducatrices, qui soutiennent et accompagnent ces enfants.

« Il est essentiel pour notre organisme d’obtenir du financement privé afin, entre autres, de payer nos intervenantes. La majeure partie des subventions que nous recevons ne financent pas les ressources humaines, mais nos services de pédiatrie sociale en communauté ne seraient pas possibles sans l’expertise de notre équipe multidisciplinaire », d'affirmer Mylène Du Bois, directrice générale du Centre.

De plus, cette année Tornatech bonifie son don en offrant des cartes-cadeaux d’épicerie d’une valeur totale de 10 000 $ que l’équipe du Centre pourra remettre aux familles qu’elle accompagne. À l’approche des Fêtes, ce geste accordera un répit plus que bienvenu pour ces familles qui vivent dans un contexte précaire.

Fondé en 1985 par Bruno Goupil et Armin Kunert, Tornatech se spécialise dans la conception et la manufacture de contrôleurs de pompes anti-incendie. En 2019, Tornatech a déménagé sur le territoire lavallois et la direction de l'entreprise a choisi de soutenir le Centre de pédiatrie sociale Laval afin de redonner à la communauté locale. « Tornatech est un partenaire précieux qui non seulement nous permet d’assurer une pérennité financière, mais qui implique également ses employés. Toute l’équipe de Tornatech s’est ralliée à la cause de la pédiatrie sociale et donnent du temps lors de notre Guignolée annuelle. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une entreprise aussi engagée », a souligné Mme Du Bois.

Par ailleurs, Bruno Goupil, président de Tornatech, fait partie du Groupe des Ambassadeurs du Centre. Ce collectif est formé d’entrepreneur(e)s influent(e)s de Laval qui soutiennent les initiatives de collecte de fonds du Centre de pédiatrie sociale Laval et font rayonner la mission de l’organisme au sein de leur réseau d’affaires respectif. « À titre d’Ambassadeur, mon plus grand souhait est de faire connaître le Centre de pédiatrie sociale Laval et sa mission aux Lavallois et ainsi favoriser son financement », de mentionner M. Goupil.