Les équipes de déneigement de Laval sont prêtes à passer à l’action

Alors que les premiers flocons font leur apparition, les équipes de déneigement de la Ville de Laval sont fin prêtes à entamer la saison hivernale.

En prévision des premières sorties, la Ville a procédé à la révision annuelle de ses façons de faire ce qui inclut : l’ajustement aux nouvelles règles de stationnement sur rue, l’embauche d’une centaine d’effectifs et la mise à jour de ses équipements, incluant l’achat de 28 appareils pour l’entretien des trottoirs.

« Lorsque les équipes de déneigement s’activent à Laval, elles parcourent près de 4 300 km de rues et de trottoirs, ce qui équivaut à la distance entre Laval et Vancouver à chaque tempête. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les opérations mobilisent plus de 500 personnes de jour comme de nuit. Il s’agit d’un grand travail d’équipe dans lequel les citoyens ont aussi un rôle important à jouer afin de rendre chaque rue et chaque trottoir praticables dans les meilleurs délais. Dans les prochains jours, j’aurai l’occasion de nommer le membre du comité exécutif responsable de ce dossier important pour la population », de souligner Stéphane Boyer, maire de Laval

Des petits gestes qui font la différence

Le territoire lavallois est vaste, et les opérations de déneigement s’avèrent complexes et parsemées d’imprévus. Les citoyens peuvent faire la différence en faisant équipe avec la Ville.

Chaque petit geste compte pour améliorer la rapidité et la qualité du déneigement :

- pelletez ou soufflez la neige sur votre terrain, et non dans la rue ou sur les trottoirs;

- placez les bacs de collecte sur votre terrain, au bout de l’entrée, et non dans la rue ou sur les trottoirs;

- respectez la signalisation relative au stationnement ou préparez-vous à respecter l’alternance saisonnière dès l’annonce de précipitations aux endroits visés par la nouvelle signalisation. Les pancartes amovibles installées sur les panneaux de signalisation ou dans la neige ont priorité sur les pancartes fixes.

- si possible, stationnez votre véhicule dans votre entrée les jours d’opérations de déneigement. Dans la rue, stationnez-le à environ 30 cm du trottoir pour que la machinerie y passe facilement, tout en vous assurant qu’il reste suffisamment d’espace dans la rue pour le passage d’un véhicule d’urgence ou d’un autobus;

- à l’automne, installez l’abri d’auto à une distance minimum de 60 cm (2 pi) du trottoir ou à 1,2 m (4 pi) de la rue.

La patrouille neige sera aussi en action pour sensibiliser les citoyens à ces petits gestes et pour faire respecter la règlementation en vigueur.

En quelques chiffres

- 4 300 km de rues et trottoirs à déblayer, soit la distance entre Laval et Vancouver, et ce, à chaque tempête de neige

- 12 opérations de tassement en moyenne par hiver

- 5 opérations de soufflage / chargement en moyenne par hiver

- 210 cm de neige annuellement, en moyenne et 3,8 millions de mètres cubes, soit l’équivalent de deux fois l’intérieur du stade Olympique

- Plus de 500 employés des travaux publics dévoués, travaillant de près ou de loin sur les opérations de déneigement