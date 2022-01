Vous avez donc décidé de devenir travailleur autonome, et maintenant, vous vous posez la question que tous ont en tête quand ils font le saut vers le travail indépendant : combien dois-je facturer en tant que travailleur autonome ?

C’est en effet une question importante, car votre travail indépendant sera fort probablement votre seule source de revenu, et vous avez choisi d’être travailleur autonome pour pouvoir choisir un mode de vie plus confortable. Afin de vous aider à avoir une meilleure idée de combien facturer, voici comment calculer votre tarif en tant que travailleur autonome.

Considérez vos dépenses pour établir votre tarif

En devenant travailleur autonome, vous faites également le choix d’être gestionnaire. Cela doit donc être inclus dans votre calcul. Vos dépenses peuvent inclure la location d’un espace de travail, le matériel de bureau et informatique dont vous aurez besoin, vos factures de télécommunication, etc. Sachez que si vous décidez de travailler de la maison, certaines de vos dépenses seront déductibles, et peuvent être ajoutées à votre rapport d’impôt. Par exemple, un pourcentage des coûts d’électricité peut être inclus dans vos dépenses en tant que travailleur autonome.

Sachez combien vaut votre travail

Vous n’êtes probablement pas le seul à faire votre métier en tant que travailleur autonome, vous devriez donc être en mesure de savoir combien chargent vos collègues à leurs clients. De plus, on retrouve, selon le domaine, des grilles sur internet qui affichent le tarif moyen de certains travailleurs autonomes.

Comment faire le calcul du tarif minimum d’un travailleur autonome ?

Grâce à un calcul simple, vous pourrez avoir une meilleure idée de ce que vous pourrez facturer à vos clients. Pour ce faire, commencez par calculer vos dépenses personnelles annuelles, dont votre loyer ou votre hypothèque. Ensuite, calculez vos dépenses annuelles d’affaire. Puis, établissez le nombre d’heures de travail facturables que vous considérez travailler en une année. Pour obtenir votre tarif minimum, additionnez le montant de toutes vos dépenses annuelles et divisez ce montant par les heures facturées. Vous aurez compris que ce tarif ne vous permettra seulement de couvrir que vos dépenses personnelles et d’entreprise. Vous devrez donc y ajouter un montant, à votre discrétion, pour pouvoir avoir un salaire plus intéressant qui vous permettra de profiter de la vie. C’est bien pour cette raison que vous êtes devenu travailleur autonome, non ?

Faites attention de ne pas sous-facturer

Plusieurs qui débutent en tant que travailleur autonome commettent l’erreur de ne pas charger assez, en se disant que c’est ainsi qu’ils arriveront à monter leur clientèle. Cependant, cela peut rapidement se tourner contre vous si vous ne demandez pas assez cher.

Premièrement, il y a de fortes chances qu’ainsi, vous ne ferez pas assez d’argent pour subvenir à vos besoins. Deuxièmement, quand vous déciderez d’enfin facturer à votre juste valeur, vous risquez de perdre quelques clients récalcitrants à l’idée de payer plus. Enfin, vos collègues qui exercent le même métier pourraient vous accuser de compétition déloyale, ce qui aura pour résultat de vous isoler et limiter vos chances d’obtenir des recommandations.