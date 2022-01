Avec l’évolution interminable d’Internet, les sites Web sont de plus en plus nombreux. Cela signifie également que la concurrence devient plus difficile qu’avant. Par conséquent, votre site doit être fluide pour garder l’attention de vos visiteurs et concurrencer les autres sites. Alors, comment améliorer la vitesse de votre site web en 2022 ?

Procéder à un nettoyage

Pour améliorer la vitesse de votre site, il semble évident qu’un grand nettoyage s’impose. Si vous ne vous servez plus de certains plugins, ne les gardez pas. En effet, ils ajoutent des données supplémentaires à votre site Web, ce qui contribue à le ralentir.

Bien que ces fonctionnalités soient utiles, n’hésitez pas à peser le pour et le contre et effectuer un nettoyage tous les 2 ou 3 mois. En plus de faire le ménage et d’améliorer la vitesse de votre site, cela vous permet de garder uniquement le strict nécessaire.

Les images et vidéos : à compresser

Les images et les vidéos sont particulièrement lourdes et entraînent inévitablement un temps plus long de chargement de votre site. Pour remédier à cela, songez donc à les compresser. Vous pouvez, par exemple, le faire avant leur téléchargement. D’ailleurs, il existe de nombreux outils gratuits en ligne qui permettent de le faire rapidement.

Redimensionner les images est aussi une bonne alternative. Grâce à cela, votre site sera plus rapide et les images seront adaptées aux résolutions des écrans du moment. Mis à part cette alternative, changer leur format est aussi une solution qui permet d’augmenter la vitesse du site.

Reconsidérer l’hébergement

Pour 2022, votre site a besoin d’un hébergement site Web au Québec beaucoup plus performant et vous devez le choisir selon l’identité et l’ampleur de votre site :

si vous commencez votre site Web, un hébergement mutualisé fera très bien l’affaire ;

pour un trafic qui se situe dans la moyenne, optez pour un hébergement sur serveur virtuel ;

si vous avez un trafic important sur votre site, prenez le soin de choisir un hébergement sur serveur dédié.

Pour faire le bon choix, il est impératif de connaître la situation de votre site Web. En effet, cela va vous permettre d’améliorer la vitesse de votre site grâce à un hébergement parfaitement adapté.

Opter pour un thème correctement optimisé

Bien au-delà du style donné à votre site Web, le thème utilisé contribue aussi à un ralentissement de la vitesse de votre site Web. Comme vous ne pouvez pas tous les tester, faites des recherches avant de choisir un thème et recueillez les avis des derniers utilisateurs. Effectivement, certains sont moins bien optimisés que d’autres.