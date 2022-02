Les Lavallois célébreront l’apport des citoyens issus des communautés noires

Chaque année, en février, la population lavalloise est invitée à souligner l’apport de leurs concitoyens issus des communautés noires dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. C’est sous le thème Honorer notre passé, inspirer le futur que se tiendra la 31e édition de cet événement.

À l’occasion duquel une programmation riche et variée sera présentée par les Bibliothèques de Laval et plusieurs organismes lavallois. De nombreuses activités seront préenregistrées ou présentées en virtuel et diffusées en direct sur différentes plateformes, invitant ainsi le public à découvrir le passé et à commémorer la contribution des Noirs à la société.

« L’année 2022 souligne le 15e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi proclamant le Mois de l’histoire des Noirs. Elle affirme, encore aujourd’hui, l’engagement de notre gouvernement à reconnaître et à promouvoir la contribution essentielle des Québécoises et Québécois des communautés noires au développement du Québec. Le Mois de l’histoire des Noirs nous offre l’occasion de rendre hommage aux générations précédentes et à celles d’aujourd’hui. Nous devons tabler sur notre avenir commun afin de resserrer les liens de confiance et de solidarité entre Québécoises et Québécois de toutes origines. J’invite la population québécoise à participer en grand nombre aux activités de cette 31e édition du Mois de l’histoire des Noirs. »

– Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Reconnaissance et promotion sur le territoire lavallois

Rappelons qu’en avril 2019, la Ville de Laval a adopté une résolution déclarant février le Mois de l’histoire des Noirs afin de reconnaître et de promouvoir à juste titre la contribution des communautés noires à l’histoire et au développement économique, social et culturel de son territoire. Laval emboîtait ainsi le pas à Ottawa, à Québec et à d’autres grandes villes. En décembre 1995, la Chambre des communes avait en effet approuvé à l’unanimité une motion présentée par la députée Jean Augustin désignant février comme étant le Mois de l’histoire des Noirs au Canada. Près de 11 ans plus tard, en novembre 2006, l’Assemblée nationale faisait de même pour le Québec grâce à l’adoption d’un projet de loi. Notons qu’en avril 2019, la Ville de Laval a aussi adhéré à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, une initiative des Nations Unies.

Programmation lavalloise

Dans le cadre de la 31e édition, plusieurs partenaires de la région proposeront au public lavallois des activités telles que des animations musicales, des conférences, des expositions artistiques et des présentations de courts métrages et de documentaires. Des invités spéciaux prendront part aux présentations et à des activités de danse traditionnelle, de cuisine et d’art qui seront préenregistrées ou diffusées en direct sur différentes plateformes comme Zoom, Facebook et YouTube.

La programmation lavalloise du Mois de l’histoire des Noirs est réalisée grâce à la participation financière de la Ville de Laval et du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.

« Il ne fait nul doute que la contribution de la communauté noire de Laval aide à faire de notre ville une société riche, solidaire et inclusive plus que jamais. Sur le territoire lavallois, on compte 32 095 personnes issues des communautés noires, ce qui représente 7,8 % de la population totale de Laval. Nous prenons part activement à notre vie sociale, économique, culturelle et politique lavalloise, ce qui est une grande fierté pour moi. »

– Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil