Nos 3 idées d'activités du week-end

La semaine a été particulièrement éprouvante ? Le week-end est donc le moment idéal pour décompresser et oublier tous vos tracas. Le seul hic c’est que vous avez du mal à trouver une activité à pratiquer. On vous livre 3 idées de choses à faire pour clôturer la semaine en beauté !

Redécorer son intérieur

Il fait assez froid dehors et vous n’avez pas envie de sortir pour prendre l’air ? Profitez de ce week-end pour retravailler votre intérieur et le remettre au goût du jour. Si vous avez un budget conséquent et que vous voulez oser le grand changement, c’est le moment de déambuler dans un magasin de meubles pour dénicher de nouveaux mobiliers. Vous pouvez par exemple acheter un nouveau canapé ou une table d’appoint pour votre salon.

En revanche, si vous souhaitez redécorer sans vous ruiner, nous vous conseillons de retravailler vos vieux meubles. Pour cela, un coup de pinceau peut parfois suffire. Vous pouvez également réaliser des travaux de rénovation peu coûteux comme peindre les murs.

Faire de la randonnée

Si vous aimez la nature et le grand air, organiser une randonnée est une excellente idée. Vous pouvez vous lancer dans l’aventure en solo, en famille ou entre amis. Cette activité physique est vraiment bénéfique pour le corps, puisqu’elle permet de travailler les muscles, les articulations et le dos. Elle améliore également la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur.

Par ailleurs, faire de la randonnée comporte des avantages pour le moral. En effet, en découvrant de nouveaux paysages, vous déstressez et vous libérez votre esprit. Parmi les meilleures pistes à explorer à Montréal, il y a le parc du Mont-Royal, le parc national des Îles de Boucherville, le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et le parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

S’offrir un week-end détente

Un séjour dans un hôtel royal, une séance au spa ou dans un salon de massage; ce ne sont que quelques exemples des meilleures façons de passer un week-end détente. Nous vous recommandons particulièrement les séances au spa, car elles sont vraiment avantageuses. D’abord, il s’agit d’une occasion unique pour prendre soin de votre peau afin de la préparer pour la saison estivale.

Gommage profond du corps, hydratation de la peau et tout un rituel vous seront proposés dans les centres. Pour vous changer les idées, vous pouvez ensuite passer quelques minutes dans le jacuzzi ou la piscine spacieuse et chauffée. Enfin, sirotez un thé ou une autre boisson chaude tout en profitant d’un cadre apaisant. Notez que vous pouvez parfaitement partager ces moments de détente avec votre partenaire ou avec vos amis.

Pour passer un agréable week-end, vous n’avez pas toujours besoin de vous ruiner. Parfois, des activités tout simples comme cuisiner et faire de la poterie suffisent. Toutefois, si vous avez les moyens de financer des activités luxueuses, ne vous privez surtout pas.