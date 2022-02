L'UMQ adopte la Déclaration municipale sur l'habitation

Réunis vendredi, les membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont adopté, à l’unanimité, la Déclaration municipale sur l’habitation.



Cette initiative forte et mobilisatrice survient dans un contexte où le Québec doit composer depuis plusieurs années avec une importante pénurie de logements, un phénomène qui s’est cristallisé avec la pandémie de la COVID-19.

Plusieurs municipalités sont ainsi aux prises avec un taux d’inoccupation inférieur au point d’équilibre du marché, ce qui a pour conséquence qu’une grande part des ménages québécois éprouve des difficultés à accéder à la propriété, à un logement abordable ou encore à un logement répondant à leurs besoins.



« L’habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et qui génère des impacts importants pour l'ensemble des municipalités. Par la Déclaration municipale sur l’habitation, les élues et élus parlent d’une seule voix pour demander au gouvernement du Québec d’alléger les lourdeurs administratives, souvent incohérentes avec les réalités d’aujourd’hui, et de bonifier les programmes de financement sur le long-terme. Il est temps de faire les choses autrement, d’innover et d’être agile, pour que le Québec devienne un modèle en matière d’habitation », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.



« L’accès au logement abordable est un élément essentiel à la qualité de vie de toutes et tous. Pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, chaque personne doit pouvoir compter sur un toit. Un logement n’est pas un bien comme un autre. En 2022, il est inacceptable de laisser des familles, des jeunes ou des personnes moins nanties sans toit abordable, et surtout, les obliger à se serrer la ceinture à la fin de chaque mois », a ajouté le deuxième vice-président de l’UMQ, monsieur Guillaume Tremblay.



Des mesures stratégiques et innovantes réclamées



Tout en reconnaissant l’urgence d’agir au chapitre de l’habitation, la Déclaration propose une dizaine de pistes d’actions concrètes et innovantes que le gouvernement du Québec doit mettre de l’avant. Parmi les principales, mentionnons entre autres :

Le déploiement d’une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année pour l’ensemble du Québec;

Un soutien accru aux municipalités et différents organismes du domaine de l’habitation pour que 13 400 logements abordables supplémentaires par année soient rendus disponibles à la population de l’ensemble du Québec;

Le maintien d’un programme visant la création de logements sociaux, en complément d’un programme visant la création de logements abordables;

L’autorisation, pour les municipalités qui le souhaitent, d’agir à titre de mandataires dans l’application des programmes du gouvernement du Québec, pour qu’elles puissent jouer un rôle central dans la priorisation et l’encadrement des projets réalisés sur leurs territoires;

Le parachèvement du financement des logements annoncés dans le cadre du programme AccèsLogis, mais n’ayant pas encore été réalisés.

« Alors que le gouvernement du Québec présentera bientôt son budget 2022-2023, le dernier avant la campagne électorale, nos attentes sont très élevées. Le gouvernement doit en faire plus s’il veut assurer l’abordabilité et l’accessibilité des logements, et ce, de façon durable. C’est l’occasion une fois pour toutes de faire preuve d’audace et d’améliorer nos façons de faire. J’invite mes collègues élues et élus de partout au Québec à joindre le mouvement et à adopter la Déclaration municipale sur l’habitation lors de la prochaine séance publique de leur conseil », a conclu Monsieur Côté