La Coalition pour la dignité des aînés tiendra des États généraux sur les conditions de vie des aînés

La Coalition pour la dignité des aînés a annoncé la tenue d’États généraux sur les conditions de vie des aînés qui se dérouleront à Québec le 3 mai prochain.

« Nous souhaitons voir les représentants de la société civile et les experts québécois se positionner relativement aux 38 solutions que nous avons élaborées, afin de les parfaire, de les prioriser et de mettre de l’avant les meilleurs moyens de mieux vieillir au Québec », a expliqué madame Rose-Mary Thonney, présidente de l’association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics (AQRP).

Les 38 solutions proposées par la Coalition sont regroupées sous quatre thèmes : la santé, les finances, les droits des aînés et la participation citoyenne.

Santé

La Coalition pour la dignité souhaite en finir avec la vision hospitalo-centriste du système de santé qui va à l’encontre de la volonté de la majorité qui souhaite rester à la maison le plus longtemps possible.

Les budgets destinés aux soins et aux services à domicile devront être ajustés à cette volonté. Des investissements plus importants devront être faits en matière de prévention ainsi qu’en promotion des saines habitudes de vie.

Finances

La bonification du Supplément de revenu garanti et de la Pension de la sécurité de la vieillesse, le crédit d’impôt pour les frais médicaux ainsi que la diminution du seuil d’admissibilité de 3 % à 1,5 % pour les 65 ans et plus figurent parmi les 38 solutions proposées par la Coalition.

« En avril 2021, L’IRIS a établi le revenu individuel viable moyen au Québec à 28 000 $. Selon les statistiques actuellement disponibles, près de 33 % des aînés québécois ont des revenus inférieurs à 20 000 $. C’est inacceptable » a tenu à rappeler M. Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Défense des droits

Les droits des aînés doivent être mieux protégés. La pandémie a été une prise de conscience, mais des situations inacceptables existaient bien avant celle-ci.

Avec plus du quart de la population québécoise qui sera âgée de plus de 65 ans d’ici les 15 prochaines années, il est impératif de créer un poste de protecteur des aînés, indépendant du réseau de la santé et du gouvernement.

Participation citoyenne

La Coalition pour la dignité des aînés propose que des projets soient mis en place pour permettre aux aînés de s’exprimer et de s’intégrer dans leur communauté.

« La participation citoyenne est un pan incontournable de la vie des aînés qui, pour la vaste majorité, sont autonomes, socialement actifs, économiquement indépendants et contribuent activement à la société. » a expliqué Mme Mireille Beaulac, présidente de l’Alliance des associations des retraités (AAR).

Les États généraux sur les conditions de vie des aînés se dérouleront le 3 mai prochain à Québec.