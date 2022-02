Ouverture de deux cliniques de vaccination de proximité dans la communauté lavalloise

Dans le cadre de l’opération vaccination et de la stratégie gouvernementale pour se rapprocher des personnes non vaccinées, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval ouvre deux cliniques de vaccination de proximité, sans rendez-vous, ancrées dans les communautés des secteurs de Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides ainsi que de Chomedey.

Les employés des cliniques vaccineront les personnes âgées de 5 ans et plus, puisque des doses pédiatriques seront disponibles sur place.



La clinique de proximité de vaccination Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides, située au 1770, boulevard des Laurentides, dans les locaux de la Friperie Renaissance des Laurentides, est effective à compter du 22 février 2022.

Les heures d’ouverture sont :

• les mardis et mercredis : de 9 h à 13 h 30

• les jeudis et vendredis : de 12 h à 19 h 30

• les samedis : de 9 h à 16 h 30



La clinique de proximité de vaccination Chomedey, située au 1535, boulevard Chomedey à l’intérieur de la Bibliothèque Multiculturelle, ouvrira le 23 février 2022.

Les heures d’ouverture seront :

• les mercredis, jeudis et vendredis : 11 h à 18 h 30

• les samedis et dimanches : 10 h à 15 h 30



Sur place, des infirmières répondront aux préoccupations cliniques que susciterait la vaccination chez les personnes non vaccinées. Le CISSS de Laval met à la disposition de la communauté une ligne téléphonique, le 514 269-4114, pour communiquer avec une infirmière afin de discuter des inquiétudes liées à la vaccination.

Aussi, des brigades sillonneront les rues avoisinantes pour informer la population de ces nouvelles cliniques.