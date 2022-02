AgriRÉCUP renforce son équipe au Québec afin d’y accélérer le recyclage des plastiques agricoles

Afin d’accélérer le déploiement au Québec de programmes de récupération et de recyclage des emballages et des contenants de plastique utilisés en agriculture, dont les enrobages de balles de foin, AgriRÉCUP a récemment recruté Francis Gauthier, un spécialiste du développement durable et de la gestion des matières résiduelles qui compte plus de 20 années d’expérience dans les secteurs publics et privés.

Le rôle de M. Gauthier, qui est basé à Victoriaville, est de mettre sur pied et de gérer des programmes qui visent à aider le secteur agricole à réduire à zéro ses déchets plastiques. Il est responsable des régions du centre et de l’est du Québec.

Afin d’assurer le succès de ces programmes, M. Gauthier établira d’étroites collaborations avec les différents acteurs de chaque milieu, y compris les administrations régionales et municipales, les regroupements de producteurs et les fermiers eux-mêmes.

Il participera aussi à la gestion d’autres programmes de récupération d’AgriRÉCUP, comme ceux visant les sacs de semences, de fertilisants et de pesticides.

« Le Québec est un chef de file en matière de recyclage dans le secteur agricole. AgriRÉCUP est fière de travailler avec les parties prenantes de chaque région afin de développer des programmes pour recycler davantage de matières résiduelles issues de l’agriculture et ainsi soutenir les objectifs du projet de règlement provincial sur la responsabilité élargie des producteurs de produits agricoles. En se joignant à l’équipe, Francis nous permet de remplir encore plus efficacement notre mission dans la province. » a déclaré Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP.

« L’élargissement de la collecte et du recyclage des plastiques agricoles au Québec soutenu par le Gouvernement du Québec et mis en œuvre par AgriRÉCUP témoigne d’une vision d’envergure à laquelle je serai particulièrement fier de contribuer. Depuis que je travaille avec le milieu agricole, j’ai constaté à quel point les producteurs ont des valeurs de préservation de l’environnement bien ancrées et sont réceptifs à des solutions qui font une réelle différence. J’ai très hâte de m’asseoir avec eux et toutes les autres parties prenantes pour que nous puissions travailler ensemble à générer des résultats concrets. » a affirmé Francis Gauthier.