La Ville a accordé plus de 600 000 $ en subventions par l’entremise du Fonds Jeunes Promoteurs (FJP) et du Fonds Économie Sociale (FES) à 25 entreprises lavalloises entre août 2020 et décembre 2021 dans le cadre de son plan de relance.

Ce dernier accompagne et soutient les entrepreneurs et les entreprises dans la délicate transition vers une économie postpandémie. Ce soutien représente un montant total de 1,9 M$ d’investissements et il a permis de créer 65 emplois.

« Les subventions versées aux jeunes promoteurs ont permis la création de 10 entreprises. Quant aux montants versés grâce au FES, ces derniers ont servi à démarrer 3 entreprises et financer 12 projets de croissance et d’innovation sur le territoire. Nous croyons fermement que l’entrepreneuriat joue un rôle important dans la relance de notre économie. C’est pourquoi nous soutenons les entreprises par le biais d’aides financières, mais aussi de conseils stratégiques et d’un accompagnement à toutes les phases de leur développement. N’hésitez pas à faire appel aux services de Laval économique. » mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.

À propos du Fonds Jeunes Promoteurs (FJP)

Le FJP a pour objectif d’aider les jeunes entrepreneurs (18 à 35 ans) à prendre la relève d’une entreprise, à la créer ou à l’acquérir. Il propose une aide financière et de l’accompagnement à différentes phases des projets d’affaires d’entrepreneurs répondant aux critères d’admissibilité.

À propos du Fonds Économie Sociale (FES)

Le FES soutient la création d’entreprise ou de coopérative et aux projets d’économie sociale. Il consiste à offrir une aide financière et du soutien technique aux projets admissibles afin de favoriser le développement de l’offre ou de contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval.