Les opérations se poursuivent après une nouvelle séquence de précipitations

Le déneigement se poursuit de façon intensive à Laval pour une deuxième semaine consécutive, alors qu’une dizaine de centimètres de neige s’est ajoutée au cours de la fin de semaine, pour un total avoisinant les 38 cm tombés depuis le 18 février.

Ces nouveaux centimètres nécessitent un redéploiement des équipes sur le réseau routier, ce qui redéfinit les priorités d’intervention. Par conséquent, les rues desservant les écoles et les grands boulevards seront déneigées, notamment, avant les rues résidentielles.

Soulignons que près de 3 000 rues sont à déneiger sur le territoire et que la Ville doit prioriser ses actions en déneigeant les lieux les plus achalandés et les lieux où la sécurité des usagers est le plus susceptible d’être compromise par l’accumulation de neige. Les équipes sont bien mobilisées et outillées pour poursuivre le travail, lequel devrait s’échelonner sur encore quelques jours, considérant les nouveaux centimètres prévus aujourd’hui.

Rappels importants

– Le stationnement alternatif saisonnier est en vigueur lors du tassement et du soufflage de la neige, parfois pour plusieurs jours ! N’attendez pas que des panneaux soient plantés dans la neige pour dégager un côté de rue : ceux-ci le seront uniquement pour les opérations de soir et de fin de semaine.

– Si possible, stationnez-vous dans votre entrée les jours d’opérations de déneigement. Dans la rue, stationnez votre voiture à environ 30 cm du trottoir pour que la machinerie y passe facilement, tout en vous assurant qu’il reste suffisamment d’espace pour le passage d’un véhicule d’urgence ou autobus.

– Pelletez la neige sur votre terrain plutôt que sur les trottoirs.

– Les jours de collectes, placez les bacs sur votre terrain, au bout de votre entrée, et non dans la rue ou sur les trottoirs.

– La Ville de Laval rappelle qu’il est important de maintenir des comportements sécuritaires en période hivernale, principalement lors des déplacements.

Renseignements additionnels

– Pour en savoir plus sur les opérations de déneigement, rendez-vous à neige.laval.ca

– Pour tout savoir sur le fonctionnement du stationnement lors d’opérations d’entretien et les moyens d’information disponibles, consultez stationnement.laval.ca