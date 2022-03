Laval emboîte le pas au financement participatif

La Ville de Laval et La Ruche ont conclu une entente pour mettre en place un nouveau point de service de la plateforme de financement participatif sur l’île.

Grâce à ce partenariat, les entreprises privées ou d’économie sociale lavalloises en démarrage ou en croissance, auront désormais accès à une plateforme 100 % québécoise et à de l’accompagnement spécialisé.

« L’un des principaux enjeux chez nos entreprises, particulièrement celles en démarrage ou celles qui désirent tester ou démarrer un nouveau projet, demeure la capitalisation. L’ajout de La Ruche Laval facilitera l’accès à une mise de fonds et agira donc comme un effet de levier important dans la recherche de financement. L’entrepreneuriat reste au cœur de nos priorités et cette entente nous permet de soutenir encore davantage la communauté entrepreneuriale. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

Une ressource de La Ruche sera consacrée à la région de Laval afin d’accompagner les entreprises de l’île dans le développement de leur campagne de financement participatif en collaboration avec l’équipe de Laval économique. En plus d’être un outil de plus dans le portefeuille d’outils financiers lavallois, La Ruche Laval sera une vitrine unique qui permettra aux entreprises de faire connaître leur projet et de tester le marché.

« La Ruche est fière d’annoncer l’arrivée de son 11e point de service sur le territoire lavallois. Avec le désir de créer un impact local, La Ruche Laval permettra aux entrepreneurs de la région d’accéder à un accompagnement humain, à une expertise en financement participatif et à une option de financement innovante. Nous sommes très heureux de compter sur l’appui de Laval économique dans notre développement régional, conjointement avec nos partenaires majeurs, Desjardins et le gouvernement du Québec. Nous avons hâte d’entamer ce nouveau chapitre et d’agir comme un levier économique régional, dont le lancement officiel sera annoncé prochainement. », annonce Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche.

Les entrepreneurs sont invités à consulter dès maintenant la plateforme de La Ruche afin de bénéficier de ses services ou à communiquer avec l’un des experts en financement de Laval économique.