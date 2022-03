Même si vous ne disposez pas de beaucoup d'espace de rangement, vous pouvez aider votre cuisine à atteindre son plein potentiel avec de bonnes astuces d'organisation des armoires. Voici comment optimiser l’espace d’une armoire de cuisine.

Désencombrez vos armoires de cuisine

Avant toute chose, commencez par faire un bon ménage de vos armoires de cuisine. Elles sont probablement pleines d’accessoires et de petits appareils de cuisine que vous n’utilisez pratiquement jamais. Éliminez le superflu de vos armoires et tiroirs, et rangez ce qui reste de manière logique.

Ajustez les tablettes de vos armoires de cuisine

Avez-vous déjà songé à simplement ajuster la hauteur des tablettes dans vos armoires de cuisine ? Si vous avez beaucoup d'espace perdu entre le haut de vos articles et l'étagère suivante, envisagez de déplacer celle du haut vers le bas. Ou si vous rangez des bouteilles sur le côté (ou sur le comptoir) parce qu'elles ne tiennent pas sur une étagère, déplacez-en quelques-unes, ou retirez-en une, pour qu'il y ait de la place pour les objets en hauteur.

Utilisez des organisateurs

Si vous jetez tout simplement dans vos armoires, il sera éventuellement impossible de vous y retrouver. Au lieu de cela, divisez les articles de cuisine par type, puis rangez-les dans des paniers et des plateaux organisateurs.

Utilisez des plateaux tournants

Les plateaux tournants de type « Lazy Susan » sont utiles sous l’évier pour y ranger vos produits nettoyants, éponges et sacs de poubelle, ou dans vos armoires pour faciliter l’accès aux pots d’épices, entre autres.

Installez des séparateurs verticaux dans vos armoires

Les séparateurs verticaux sont pratiques pour ranger vos planches à découper, les tôles à biscuit, et tout autre accessoire qui peut s’y glisser.

Réutilisez vos porte-revues

Les porte-revues ont la taille idéale pour contenir des bouteilles d'eau, du cannage, et bien d’autres choses. Prenez-en quelques-uns, idéalement en bois, et tournez-les sur le côté le plus long.

Ajoutez des étagères dans vos armoires de cuisine

Les étagères escamotables sont pratiques pour optimiser l'espace dans les armoires, en particulier celles qui servent à ranger des objets horizontaux, comme les assiettes et les soucoupes.

Installez des crochets et des porte-serviettes dans vos armoires

Utilisez chaque centimètre d'espace dans vos armoires de cuisine. Un porte-serviettes suspendu sert également de support pour les produits nettoyants en vaporisateur, les crochets peuvent accueillir des linges à vaisselle, des tasses, et plein d’autres petits articles de cuisine.

Ajoutez un tiroir coulissant dans une armoire inférieure

Empiler des casseroles dans votre armoire peut devenir rapidement chaotique. Pour garder les choses bien organisées, ajoutez un tiroir coulissant dans une armoire inférieure pour un accès plus facile.

Rangez les petits objets dans des bacs ou des paniers

En rangeant vos petits objets dans des bacs ou des paniers, vous n’aurez qu’à sortir celui-ci pour obtenir ce dont vous avez besoin, au lieu d'avoir à fouiller dans toute l'armoire. Pour vous faciliter encore plus la tâche, ajoutez des étiquettes sur le devant de chaque panier ou bac pour savoir ce qu’il contient.