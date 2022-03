Femmes d'hier à aujourd'hui

La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes vous invite, via une campagne de sensibilisation de 3 capsules lancée ce matin, à une réflexion collective sur le chemin parcouru ainsi que les luttes importantes menées par les femmes d’hier.

Elles se sont battues, ensemble, et ont pavé le chemin pour nous, femmes d’aujourd’hui. Le 8 mars est synonyme de solidarité, de résilience et de détermination.



Les maisons membres de la FMHF hébergent annuellement plus de 3 000 femmes et leurs 1 500 enfants. Elles reçoivent plus de 50 000 appels et effectuent plus de 180 000 suivis par année. Les besoins sont criants ! Les maisons membres de la FMHF ont des taux d’occupation qui avoisinent, voire dépassent, 100 %.



Le travail effectué en maison d’hébergement est inestimable, précieux et nécessaire. La pandémie n’a fait que mettre en lumière les inégalités et violences sexistes qui existaient déjà.

La FMHF est d'avis qu'en ce 8 mars, il est important de reconnaître le travail effectué par les maisons d’hébergement ainsi que nos attentes quant à un soutien financier récurrent à leur mission globale et à la hauteur des besoins des femmes et des organismes qui les soutiennent au quotidien.



Pour plus d’informations, visitez https://fmhf.ca/campagnes/8-mars-2022/