Fermeture de la voie de desserte nord de l’A-19 entre le boulevard Saint-Martin et l’A-440

Le ministère des Transports informe de fermetures partielles et complètes, ce vendredi 11 mars, de voies de dessertes et de bretelles l’autoroute 19, en direction nord, entre le boulevard Saint-Martin Est et l’autoroute 440 à Laval, pour des travaux réalisés par Hydro-Québec.

Vendredi 11 mars, de 6 h 30 à 13 h 30

-Fermeture complète des voies de dessertes de l’autoroute 19, en direction nord entre Boul. Saint-Martin et A-440.

-Fermeture de la sortie no 8 – A-19, à Laval.

-Fermeture de la bretelle menant du boulevard Saint-Martin Est vers les voies de dessertes de l’autoroute 19, en direction nord.

Vendredi 11 mars, de 13 h 30 à 22 h 30

-Fermeture partielle des voies de dessertes de l’autoroute 19, en direction nord, à Laval.

-Fermeture de la bretelle menant du boulevard Saint-Martin Est vers les voies de dessertes de l’autoroute 19, en direction nord.

Durant la fermeture complète, les usagers de la route sont invités à suivre les chemins de détours balisés sur le réseau.