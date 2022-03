Avis de clôture d'inventaire

La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) est fière de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes femmes. Nommée, C’est pas juste un cancer de matante, la campagne vise à sensibiliser les jeunes femmes ainsi que les médecins de famille aux risques de cancer du sein chez les femmes de 30 à 49 ans. « Au cours des dernières années, nous avons remarqué à la Fondation que des femmes de plus en plus jeunes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. La situation est préoccupante et nous considérons qu’il est de notre devoir d’agir et de faire circuler l’information afin que les jeunes femmes se sentent concernées plus tôt par la maladie et soient vigilantes devant les signes et symptômes. C’est d’autant plus important puisque le cancer du sein s’avère habituellement plus agressif chez les jeunes femmes. », constate Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec