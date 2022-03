Renouvellement du mandat de M. Olivier Simard à titre de directeur général du Collège Montmorency

La présidente du conseil d’administration du Collège Montmorency, madame Christiane Pichette, est fière d’annoncer que, lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 17 mars dernier, les membres ont décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de monsieur Olivier Simard à titre de directeur général.

Le second mandat sera d’une durée de cinq ans à compter de la date de la fin de son présent mandat, soit du 7 janvier 2023 au 6 janvier 2028.

Conformément au processus de renouvellement, le conseil d’administration a confié à un comité, formé de Mme Sybille Wolf (administratrice), de M. Robin Blanchet (administrateur) et de la présidente du conseil d’administration, la tâche d’évaluer le mandat du directeur général. En ce sens, différentes consultations ont donc été tenues auprès des instances et associations du Collège au cours des dernières semaines.

Les travaux du comité de renouvellement ont permis notamment de souligner l’indéniable engagement de M. Simard envers la mission du Collège et la communauté montmorencienne. Au fil des dernières années, sa grande implication dans le milieu lavallois a permis au Collège de rayonner et de créer des partenariats durables. Ses compétences et ses habiletés dans le développement d’infrastructures lui permettent de répondre, avec efficacité et rigueur, aux besoins du Collège. M. Simard est également un excellent communicateur qui sait partager, avec clarté et enthousiasme, sa vision et les grands projets du Collège.

« Au nom de la grande communauté montmorencienne et des partenaires, je tiens à le féliciter et à le remercier sincèrement pour tout le travail effectué depuis son arrivée au Collège. Je souhaite également lui assurer mon soutien ainsi que celui des membres du conseil d’administration dans la réalisation de ce deuxième mandat. Nous sommes privilégiés d’avoir un directeur général visionnaire et rassembleur, qui saura diriger, avec ouverture et transparence, les différents dossiers du Collège », souligne Mme Pichette, présidente du conseil d’administration du Collège Montmorency.