Une tempête solaire attendue ce jeudi

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a versé 20 000 $ pour soutenir l’engagement de la Fondation Le Pilier à améliorer la qualité de vie de plusieurs jeunes handicapées, vivant avec une déficience intellectuelle et/ou physique ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). « La Fondation Le Pilier, c’est une grande famille pour les personnes handicapées et leurs proches, grâce au soutien de ses précieux donateurs, tels que TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur. La Fondation Le Pilier les remercie chaleureusement de contribuer au mieux-être de plusieurs jeunes handicapés, fréquentant ses services au Centre Marcelle et Jean Coutu. », souligne Mme Johanne Desjardins, directrice exécutive, Philanthropie, développement et communications de la Fondation Le Pilier.