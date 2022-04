Laval adhère à la coopérative de solidarité Tricentris

La Ville de Laval annonce son adhésion à la coopérative de solidarité Tricentris, lui confiant ainsi les services de tri, de conditionnement et de valorisation des matières recyclables produites sur le territoire lavallois, et ce, jusqu’en décembre 2024.

Ainsi, l’entente avec Tricentris, d’une durée de près de 3 ans, sera de 1 820 752,46 $. Mentionnons que les coûts des services de tri, de conditionnement et de mise en marché sont admissibles à une compensation en vertu du Règlement provincial sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles.

Les avantages de l’entente

Tricentris est un organisme au service de ses membres qui est axé sur l’innovation et le développement de nouveaux marchés et œuvre pour un environnement plus sain. Le statut de membre accorde à la Ville un siège sur le conseil d’administration de Tricentris, ce qui lui confère des bénéfices dont des garanties relatives à la participation des membres de la coopérative et à la transparence de ses activités. De plus, la Ville accède à des services en lien avec l’information, la sensibilisation et l’éducation. Finalement, le coût des services est inférieur à ce qu’il était auparavant.

« Nous sommes heureux de conclure cette entente puisque les objectifs de cette coopérative rejoignent ceux de la Ville. En effet, Tricentris favorise la valorisation des matières récupérées auprès d’acheteurs locaux, fait preuve de transparence dans ses processus et place la protection de l’environnement au cœur de ses préoccupations. », mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.

Cette entente a été rendue possible grâce à l’approbation par le ministère de l’Économie et de l’Innovation de la continuation de Tricentris-tri, transformation et sensibilisation, personne morale à but non lucratif, en coopérative de solidarité. Tricentris a également été désignée comme organisme assujetti à la Loi sur les cités et villes par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le 15 mars 2022.

Compte tenu de ces nouveaux développements, il est dorénavant possible pour une municipalité de conclure une entente de gré à gré avec Tricentris, coopérative de solidarité.

Renseignements additionnels

Pour en savoir plus sur la collecte des matières recyclables à Laval, rendez-vous à collectes.laval.ca