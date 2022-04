Plus de 40 000$ pour des projets visant la réussite éducative des Lavallois.es de 14 à 30 ans

Pour une troisième fois depuis le début de la pandémie, la démarche collective intitulée Communauté bâtissant l’avenir avec les jeunes (CBAJ) a offert des coups de pouce financiers pour soutenir la réussite éducative des Lavallois et Lavalloises âgés de 14 à 30 ans.

Porté par le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) en collaboration avec un comité de coordination multisectoriel composé de treize partenaires, CBAJ vise la réussite et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes vulnérables de la région.

Sous le titre Pépinière d’innovation, CBAJ a lancé un appel de propositions au mois de décembre dernier afin de soutenir des actions qui favorisent la motivation et l’engagement scolaires et professionnels des jeunes ayant des parcours plus difficiles. En tout, quatorze projets, portés par des établissements scolaires et des organismes communautaires lavallois, ont été acceptés. Les organisations concernées recevront une enveloppe globale de 42 640 $ pour la réalisation de leurs initiatives.

Les projets de la Pépinière d’innovation CBAJ proposent des activités variées reflétant les besoins particuliers de chaque milieu, ainsi que des axes priorisés par la démarche CBAJ, dont l’estime de soi et le sentiment d’efficacité personnelle, la santé mentale et les saines habitudes de vie, la motivation et l’engagement dans le parcours scolaire, l’orientation et les aspirations scolaires et/ou professionnelles, l’entraide entre pairs et le soutien dans les transitions.

Les jeunes au cœur des actions

La démarche CBAJ prône l’importance d’inclure et d’engager des jeunes dans les actions qui les concernent. À cet effet, chacun des quatorze projets prévoit des actions favorisant la consultation des jeunes et leur participation aux différentes étapes de la création, de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets qui les touchent directement.

En plus de stimuler la participation active des jeunes, CBAJ souhaite favoriser la mise en commun et la consolidation des bonnes pratiques qui visent à mieux répondre aux besoins et aux particularités des jeunes à risque. Dans le but de dégager les apprentissages et d’identifier les retombées positives de l’implication des jeunes, une rencontre est prévue à la fin des projets en juin pour favoriser le partage des apprentissages liés aux nouvelles pratiques expérimentées.

« En mettant les jeunes au cœur des décisions qui les concernent, on s’assure de mieux comprendre leurs réalités et leurs besoins, en plus d’agrandir l’impact de nos actions. En observant les retombées positives de l’implication des jeunes dans les divers projets de la Pépinière d’innovation, on espère inspirer tous nos partenaires à développer des pratiques qui sont inclusives des jeunes et de leurs multiples réalités. », explique Véronique St-Louis, chargée de projet CBAJ.

À propos de la Communauté bâtissant l’avenir avec les jeunes (CBAJ) :

La Communauté bâtissant l’avenir avec les jeunes (CBAJ) est une démarche d’impact collectif qui veille à la mise en œuvre d’un plan d’action régional visant à accroître la diplomation, la qualification et l’insertion des jeunes à risque 14 -30 ans de Laval. Ce chantier de travail est porté par le RLPRE en étroite collaboration avec un comité de coordination multisectoriel et bénéficie d’un financement et d’un accompagnement provenant de l’Institut Tamarack et du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds pour l’innovation communautaire.

À propos du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE)

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative est une instance de concertation régionale qui a pour mission de susciter la mobilisation et de soutenir des initiatives locales et régionales qui améliorent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes de Laval. Il sensibilise également tous les Lavallois et Lavalloises à l’importance de leur apport à la réussite éducative.